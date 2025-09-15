TCMB: Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)

TCMB'nin alım-satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 15:38
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Bilgi amaçlı TL karşılıkları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı TL karşılıkları aşağıda yer almaktadır.

Döviz Kodu — Döviz Cinsi — TL Karşılığı

ARS ARJANTİN PESOSU: 0.02839 TL

ALL ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50127 TL

BHD BAHREYN DİNARI: 109.5209 TL

BDT BANGLADEŞ TAKASI: 0.33922 TL

BAM BOSNA HERSEK MARKI: 24.7703 TL

BWP BOTSVANA PULASI: 3.1217 TL

BRL BREZİLYA REALİ: 7.7104 TL

DZD CEZAYİR DİNARI: 0.31863 TL

CZK ÇEK KORUNASI: 1.9961 TL

IDR ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00252 TL

MAD FAS DİRHEMİ: 4.5848 TL

PHP FİLİPİN PESOSU: 0.72222 TL

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3813 TL

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.2623 TL

INR HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46844 TL

HKD HONG KONG DOLARI: 5.3085 TL

IQD IRAK DİNARI: 0.03152 TL

ISK İZLANDA KRONU: 0.33913 TL

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07638 TL

KES KENYA ŞİLİNİ: 0.31960 TL

COP KOLOMBİYA PESOSU: 0.01060 TL

LYD LİBYA DİNARI: 7.6383 TL

HUF MACAR FORİNTİ: 0.12460 TL

MKD MAKEDONYA DİNARI: 0.78907 TL

MYR MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8198 TL

MXN MEKSİKA PESOSU: 2.2412 TL

EGP MISIR LİRASI: 0.85757 TL

MDL MOLDOVA LEYİ: 2.4822 TL

NAD NAMİBYA DOLARI: 2.3814 TL

NGN NİJERYA NAİRASI: 0.02750 TL

UZS SÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00333 TL

PEN PERU YENİ SOLU: 11.8195 TL

PLN POLONYA ZLOTİSİ: 11.4254 TL

RSD SIRP DİNARI: 0.41445 TL

SGD SİNGAPUR DOLARI: 32.2318 TL

SDG SUDAN POUNDU: 0.06879 TL

SYP SURİYE LİRASI: 0.00318 TL

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3814 TL

THB TAYLAND BAHTI: 1.2952 TL

TND TUNUS DİNARI: 14.2576 TL

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7994 TL

UAH UKRAYNA HRYVNASI: 1.0047 TL

OMR UMMAN RİYALİ: 107.2467 TL

JOD ÜRDÜN DİNARI: 58.2400 TL

VND VİETNAM DONGU: 0.00156 TL

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3574 TL

TWD YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3658 TL

NZD YENİ ZELANDA DOLARI: 24.6163 TL

