TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Bilgi amaçlı TL karşılıkları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı TL karşılıkları aşağıda yer almaktadır.
Döviz Kodu — Döviz Cinsi — TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU: 0.02839 TL
ALL ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50127 TL
BHD BAHREYN DİNARI: 109.5209 TL
BDT BANGLADEŞ TAKASI: 0.33922 TL
BAM BOSNA HERSEK MARKI: 24.7703 TL
BWP BOTSVANA PULASI: 3.1217 TL
BRL BREZİLYA REALİ: 7.7104 TL
DZD CEZAYİR DİNARI: 0.31863 TL
CZK ÇEK KORUNASI: 1.9961 TL
IDR ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00252 TL
MAD FAS DİRHEMİ: 4.5848 TL
PHP FİLİPİN PESOSU: 0.72222 TL
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3813 TL
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.2623 TL
INR HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46844 TL
HKD HONG KONG DOLARI: 5.3085 TL
IQD IRAK DİNARI: 0.03152 TL
ISK İZLANDA KRONU: 0.33913 TL
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07638 TL
KES KENYA ŞİLİNİ: 0.31960 TL
COP KOLOMBİYA PESOSU: 0.01060 TL
LYD LİBYA DİNARI: 7.6383 TL
HUF MACAR FORİNTİ: 0.12460 TL
MKD MAKEDONYA DİNARI: 0.78907 TL
MYR MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8198 TL
MXN MEKSİKA PESOSU: 2.2412 TL
EGP MISIR LİRASI: 0.85757 TL
MDL MOLDOVA LEYİ: 2.4822 TL
NAD NAMİBYA DOLARI: 2.3814 TL
NGN NİJERYA NAİRASI: 0.02750 TL
UZS SÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00333 TL
PEN PERU YENİ SOLU: 11.8195 TL
PLN POLONYA ZLOTİSİ: 11.4254 TL
RSD SIRP DİNARI: 0.41445 TL
SGD SİNGAPUR DOLARI: 32.2318 TL
SDG SUDAN POUNDU: 0.06879 TL
SYP SURİYE LİRASI: 0.00318 TL
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3814 TL
THB TAYLAND BAHTI: 1.2952 TL
TND TUNUS DİNARI: 14.2576 TL
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7994 TL
UAH UKRAYNA HRYVNASI: 1.0047 TL
OMR UMMAN RİYALİ: 107.2467 TL
JOD ÜRDÜN DİNARI: 58.2400 TL
VND VİETNAM DONGU: 0.00156 TL
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3574 TL
TWD YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3658 TL
NZD YENİ ZELANDA DOLARI: 24.6163 TL