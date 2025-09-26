TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı hazırlanan kur tablosu aşağıda yer almaktadır.
Kur Tablosu
Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı
ARS - ARJANTİN PESOSU: 0.03095 TL
ALL - ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50036 TL
BHD - BAHREYN DİNARI: 109.9505 TL
BDT - BANGLADEŞ TAKASI: 0.34042 TL
BAM - BOSNA HERSEK MARKI: 24.6691 TL
BWP - BOTSVANA PULASI: 3.1112 TL
BRL - BREZİLYA REALİ: 7.7234 TL
DZD - CEZAYİR DİNARI: 0.31942 TL
CZK - ÇEK KORUNASI: 1.9891 TL
IDR - ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00248 TL
MAD - FAS DİRHEMİ: 4.5486 TL
PHP - FİLİPİN PESOSU: 0.71274 TL
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3741 TL
GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.3141 TL
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46727 TL
HKD - HONG KONG DOLARI: 5.3278 TL
IQD - IRAK DİNARI: 0.03164 TL
ISK - İZLANDA KRONU: 0.34063 TL
KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07598 TL
KES - KENYA ŞİLİNİ: 0.32086 TL
COP - KOLOMBİYA PESOSU: 0.01062 TL
LYD - LİBYA DİNARI: 7.6650 TL
HUF - MACAR FORİNTİ: 0.12350 TL
MKD - MAKEDONYA DİNARI: 0.78506 TL
MYR - MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8200 TL
MXN - MEKSİKA PESOSU: 2.2412 TL
EGP - MISIR LİRASI: 0.86132 TL
MDL - MOLDOVA LEYİ: 2.4735 TL
NAD - NAMİBYA DOLARI: 2.3741 TL
NGN - NİJERYA NAİRASI: 0.02781 TL
UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00342 TL
PEN - PERU YENİ SOLU: 11.7553 TL
PLN - POLONYA ZLOTİSİ: 11.3218 TL
RSD - SIRP DİNARI: 0.41272 TL
SGD - SİNGAPUR DOLARI: 32.0427 TL
SDG - SUDAN POUNDU: 0.06906 TL
SYP - SURİYE LİRASI: 0.00319 TL
SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3741 TL
THB - TAYLAND BAHTI: 1.2848 TL
TND - TUNUS DİNARI: 14.1931 TL
TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.8460 TL
UAH - UKRAYNA HRYVNASI: 1.0013 TL
OMR - UMMAN RİYALİ: 107.6703 TL
JOD - ÜRDÜN DİNARI: 58.4700 TL
VND - VİETNAM DONGU: 0.00157 TL
ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3124 TL
TWD - YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3586 TL
NZD - YENİ ZELANDA DOLARI: 23.8761 TL
Not: Tablo bilgi amaçlıdır.