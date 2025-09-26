TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu; döviz kodları, cinsleri ve TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:39
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı hazırlanan kur tablosu aşağıda yer almaktadır.

Kur Tablosu

Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı

ARS - ARJANTİN PESOSU: 0.03095 TL

ALL - ARNAVUTLUK LEKİ: 0.50036 TL

BHD - BAHREYN DİNARI: 109.9505 TL

BDT - BANGLADEŞ TAKASI: 0.34042 TL

BAM - BOSNA HERSEK MARKI: 24.6691 TL

BWP - BOTSVANA PULASI: 3.1112 TL

BRL - BREZİLYA REALİ: 7.7234 TL

DZD - CEZAYİR DİNARI: 0.31942 TL

CZK - ÇEK KORUNASI: 1.9891 TL

IDR - ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00248 TL

MAD - FAS DİRHEMİ: 4.5486 TL

PHP - FİLİPİN PESOSU: 0.71274 TL

ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3741 TL

GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.3141 TL

INR - HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46727 TL

HKD - HONG KONG DOLARI: 5.3278 TL

IQD - IRAK DİNARI: 0.03164 TL

ISK - İZLANDA KRONU: 0.34063 TL

KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07598 TL

KES - KENYA ŞİLİNİ: 0.32086 TL

COP - KOLOMBİYA PESOSU: 0.01062 TL

LYD - LİBYA DİNARI: 7.6650 TL

HUF - MACAR FORİNTİ: 0.12350 TL

MKD - MAKEDONYA DİNARI: 0.78506 TL

MYR - MALEZYA RİNGGİTİ: 9.8200 TL

MXN - MEKSİKA PESOSU: 2.2412 TL

EGP - MISIR LİRASI: 0.86132 TL

MDL - MOLDOVA LEYİ: 2.4735 TL

NAD - NAMİBYA DOLARI: 2.3741 TL

NGN - NİJERYA NAİRASI: 0.02781 TL

UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00342 TL

PEN - PERU YENİ SOLU: 11.7553 TL

PLN - POLONYA ZLOTİSİ: 11.3218 TL

RSD - SIRP DİNARI: 0.41272 TL

SGD - SİNGAPUR DOLARI: 32.0427 TL

SDG - SUDAN POUNDU: 0.06906 TL

SYP - SURİYE LİRASI: 0.00319 TL

SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3741 TL

THB - TAYLAND BAHTI: 1.2848 TL

TND - TUNUS DİNARI: 14.1931 TL

TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.8460 TL

UAH - UKRAYNA HRYVNASI: 1.0013 TL

OMR - UMMAN RİYALİ: 107.6703 TL

JOD - ÜRDÜN DİNARI: 58.4700 TL

VND - VİETNAM DONGU: 0.00157 TL

ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.3124 TL

TWD - YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3586 TL

NZD - YENİ ZELANDA DOLARI: 23.8761 TL

Not: Tablo bilgi amaçlıdır.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
17. Uluslararası Ekoteks Tekstil Sempozyumu başladı — İHKİB'e AB'den 37 milyon avro hibe
2
Hatay'da pamuk hasadı başladı: 290 bin dekar, 140 bin ton rekolte bekleniyor
3
Lufthansa İdari Personelin %20'sini İşten Çıkarmayı Planlıyor
4
New York Borsası Enflasyon Verisiyle Yükseldi — Dow, S&P 500, Nasdaq Artıda
5
Bartın'da yasa dışı bozayı avına yasal işlem
6
BMW'den Küresel Geri Çağırma: Marş Motoru Yangın Riski
7
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 165 bin liraya yükseldi — KMKTP verileri

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı