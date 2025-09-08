TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Bilgi Amaçlı Liste

TCMB'nin alım-satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı güncel kur tablosu: döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 15:38
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu — Döviz Cinsi — TL Karşılığı

ARS ARJANTİN PESOSU — 0.03020

ALL ARNAVUTLUK LEKİ — 0.49706

BHD BAHREYN DİNARI — 109.3349

BDT BANGLADEŞ TAKASI — 0.33869

BAM BOSNA HERSEK MARKI — 24.6590

BWP BOTSVANA PULASI — 3.0955

BRL BREZİLYA REALİ — 7.6148

DZD CEZAYİR DİNARI — 0.31766

CZK ÇEK KORUNASI — 1.9840

IDR ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00253

MAD FAS DİRHEMİ — 4.5644

PHP FİLİPİN PESOSU — 0.72623

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.3476

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.3059

INR HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46823

HKD HONG KONG DOLARI — 5.2887

IQD IRAK DİNARI — 0.03146

ISK İZLANDA KRONU — 0.33714

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07699

KES KENYA ŞİLİNİ — 0.31915

COP KOLOMBİYA PESOSU — 0.01041

LYD LİBYA DİNARI — 7.6189

HUF MACAR FORİNTİ — 0.12289

MKD MAKEDONYA DİNARI — 0.78647

MYR MALEZYA RİNGGİTİ — 9.7733

MXN MEKSİKA PESOSU — 2.2089

EGP MISIR LİRASI — 0.85427

MDL MOLDOVA LEYİ — 2.4682

NAD NAMİBYA DOLARI — 2.3477

NGN NİJERYA NAİRASI — 0.02724

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00329

PEN PERU YENİ SOLU — 11.7010

PLN POLONYA ZLOTİSİ — 11.3790

RSD SIRP DİNARI — 0.41283

SGD SİNGAPUR DOLARI — 32.0955

SDG SUDAN POUNDU — 0.06866

SYP SURİYE LİRASI — 0.00317

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.3476

THB TAYLAND BAHTI — 1.2972

TND TUNUS DİNARI — 14.2084

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.7785

UAH UKRAYNA HRYVNASI — 1.0020

OMR UMMAN RİYALİ — 107.0643

JOD ÜRDÜN DİNARI — 58.1364

VND VİETNAM DONGU — 0.00156

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.3929

TWD YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3532

NZD YENİ ZELANDA DOLARI — 24.4736

