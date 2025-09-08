TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Bilgi Amaçlı Liste

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu — Döviz Cinsi — TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU — 0.03020
ALL ARNAVUTLUK LEKİ — 0.49706
BHD BAHREYN DİNARI — 109.3349
BDT BANGLADEŞ TAKASI — 0.33869
BAM BOSNA HERSEK MARKI — 24.6590
BWP BOTSVANA PULASI — 3.0955
BRL BREZİLYA REALİ — 7.6148
DZD CEZAYİR DİNARI — 0.31766
CZK ÇEK KORUNASI — 1.9840
IDR ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00253
MAD FAS DİRHEMİ — 4.5644
PHP FİLİPİN PESOSU — 0.72623
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.3476
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.3059
INR HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46823
HKD HONG KONG DOLARI — 5.2887
IQD IRAK DİNARI — 0.03146
ISK İZLANDA KRONU — 0.33714
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07699
KES KENYA ŞİLİNİ — 0.31915
COP KOLOMBİYA PESOSU — 0.01041
LYD LİBYA DİNARI — 7.6189
HUF MACAR FORİNTİ — 0.12289
MKD MAKEDONYA DİNARI — 0.78647
MYR MALEZYA RİNGGİTİ — 9.7733
MXN MEKSİKA PESOSU — 2.2089
EGP MISIR LİRASI — 0.85427
MDL MOLDOVA LEYİ — 2.4682
NAD NAMİBYA DOLARI — 2.3477
NGN NİJERYA NAİRASI — 0.02724
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00329
PEN PERU YENİ SOLU — 11.7010
PLN POLONYA ZLOTİSİ — 11.3790
RSD SIRP DİNARI — 0.41283
SGD SİNGAPUR DOLARI — 32.0955
SDG SUDAN POUNDU — 0.06866
SYP SURİYE LİRASI — 0.00317
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.3476
THB TAYLAND BAHTI — 1.2972
TND TUNUS DİNARI — 14.2084
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.7785
UAH UKRAYNA HRYVNASI — 1.0020
OMR UMMAN RİYALİ — 107.0643
JOD ÜRDÜN DİNARI — 58.1364
VND VİETNAM DONGU — 0.00156
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.3929
TWD YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3532
NZD YENİ ZELANDA DOLARI — 24.4736