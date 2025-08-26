DOLAR
TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Güncel Liste)

TCMB'nin alım-satıma konu olmayan dövizler için yayımladığı bilgi amaçlı kur tablosu: döviz kodları, döviz cinsleri ve TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 15:38
Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu yayımlandı. Aşağıda döviz kodları, döviz cinsleri ve TL karşılıkları sıralanmıştır.

Kur Tablosu

Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı

ARS - ARJANTİN PESOSU - 0.03015

ALL - ARNAVUTLUK LEKİ - 0.49046

BHD - BAHREYN DİNARI - 108.6853

BDT - BANGLADEŞ TAKASI - 0.33609

BAM - BOSNA HERSEK MARKI - 24.3570

BWP - BOTSVANA PULASI - 3.0693

BRL - BREZİLYA REALİ - 7.5769

DZD - CEZAYİR DİNARI - 0.31549

CZK - ÇEK KORUNASI - 1.9457

IDR - ENDONEZYA RUPİSİ - 0.00251

MAD - FAS DİRHEMİ - 4.5411

PHP - FİLİPİN PESOSU - 0.71938

ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI - 2.3248

GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ - 15.1827

INR - HİNDİSTAN RUPİSİ - 0.46763

HKD - HONG KONG DOLARI - 5.2536

IQD - IRAK DİNARI - 0.03128

ISK - İZLANDA KRONU - 0.33351

KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ - 0.07641

KES - KENYA ŞİLİNİ - 0.31717

COP - KOLOMBİYA PESOSU - 0.01018

LYD - LİBYA DİNARI - 7.5518

HUF - MACAR FORİNTİ - 0.12033

MKD - MAKEDONYA DİNARI - 0.77595

MYR - MALEZYA RİNGGİTİ - 9.7208

MXN - MEKSİKA PESOSU - 2.1979

EGP - MISIR LİRASI - 0.84363

MDL - MOLDOVA LEYİ - 2.4553

NAD - NAMİBYA DOLARI - 2.3248

NGN - NİJERYA NAİRASI - 0.02671

UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU - 0.00332

PEN - PERU YENİ SOLU - 11.6496

PLN - POLONYA ZLOTİSİ - 11.2086

RSD - SIRP DİNARI - 0.40758

SGD - SİNGAPUR DOLARI - 31.8859

SDG - SUDAN POUNDU - 0.06825

SYP - SURİYE LİRASI - 0.00315

SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ - 2.3248

THB - TAYLAND BAHTI - 1.2628

TND - TUNUS DİNARI - 14.2147

TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI - 11.7097

UAH - UKRAYNA HRYVNASI - 0.99136

OMR - UMMAN RİYALİ - 106.4368

JOD - ÜRDÜN DİNARI - 57.7971

VND - VİETNAM DONGU - 0.00155

ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ - 12.1675

TWD - YENİ TAYVAN DOLARI - 1.3415

NZD - YENİ ZELANDA DOLARI - 23.9948

