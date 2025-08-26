TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Güncel Liste)

TCMB Alım-Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgilendirme
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım-satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu yayımlandı. Aşağıda döviz kodları, döviz cinsleri ve TL karşılıkları sıralanmıştır.
Kur Tablosu
Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı
ARS - ARJANTİN PESOSU - 0.03015
ALL - ARNAVUTLUK LEKİ - 0.49046
BHD - BAHREYN DİNARI - 108.6853
BDT - BANGLADEŞ TAKASI - 0.33609
BAM - BOSNA HERSEK MARKI - 24.3570
BWP - BOTSVANA PULASI - 3.0693
BRL - BREZİLYA REALİ - 7.5769
DZD - CEZAYİR DİNARI - 0.31549
CZK - ÇEK KORUNASI - 1.9457
IDR - ENDONEZYA RUPİSİ - 0.00251
MAD - FAS DİRHEMİ - 4.5411
PHP - FİLİPİN PESOSU - 0.71938
ZAR - GÜNEY AFRİKA RANDI - 2.3248
GEL - GÜRCİSTAN LARİSİ - 15.1827
INR - HİNDİSTAN RUPİSİ - 0.46763
HKD - HONG KONG DOLARI - 5.2536
IQD - IRAK DİNARI - 0.03128
ISK - İZLANDA KRONU - 0.33351
KZT - KAZAKİSTAN TENGESİ - 0.07641
KES - KENYA ŞİLİNİ - 0.31717
COP - KOLOMBİYA PESOSU - 0.01018
LYD - LİBYA DİNARI - 7.5518
HUF - MACAR FORİNTİ - 0.12033
MKD - MAKEDONYA DİNARI - 0.77595
MYR - MALEZYA RİNGGİTİ - 9.7208
MXN - MEKSİKA PESOSU - 2.1979
EGP - MISIR LİRASI - 0.84363
MDL - MOLDOVA LEYİ - 2.4553
NAD - NAMİBYA DOLARI - 2.3248
NGN - NİJERYA NAİRASI - 0.02671
UZS - ÖZBEKİSTAN SOMU - 0.00332
PEN - PERU YENİ SOLU - 11.6496
PLN - POLONYA ZLOTİSİ - 11.2086
RSD - SIRP DİNARI - 0.40758
SGD - SİNGAPUR DOLARI - 31.8859
SDG - SUDAN POUNDU - 0.06825
SYP - SURİYE LİRASI - 0.00315
SZL - SVAZİLAND LİLANGENİSİ - 2.3248
THB - TAYLAND BAHTI - 1.2628
TND - TUNUS DİNARI - 14.2147
TMT - TÜRKMENİSTAN MANATI - 11.7097
UAH - UKRAYNA HRYVNASI - 0.99136
OMR - UMMAN RİYALİ - 106.4368
JOD - ÜRDÜN DİNARI - 57.7971
VND - VİETNAM DONGU - 0.00155
ILS - YENİ İSRAİL ŞEKELİ - 12.1675
TWD - YENİ TAYVAN DOLARI - 1.3415
NZD - YENİ ZELANDA DOLARI - 23.9948