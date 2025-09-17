TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu; döviz kodları, cinsleri ve TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:58
Bilgi amaçlı kur tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

ARS ARJANTİN PESOSU — TL Karşılığı: 0.02807

ALL ARNAVUTLUK LEKİ — TL Karşılığı: 0.50447

BHD BAHREYN DİNARI — TL Karşılığı: 109.4018

BDT BANGLADEŞ TAKASI — TL Karşılığı: 0.33884

BAM BOSNA HERSEK MARKI — TL Karşılığı: 24.9084

BWP BOTSVANA PULASI — TL Karşılığı: 3.1187

BRL BREZİLYA REALİ — TL Karşılığı: 7.7883

DZD CEZAYİR DİNARI — TL Karşılığı: 0.31943

CZK ÇEK KORUNASI — TL Karşılığı: 2.0077

IDR ENDONEZYA RUPİSİ — TL Karşılığı: 0.00251

MAD FAS DİRHEMİ — TL Karşılığı: 4.5933

PHP FİLİPİN PESOSU — TL Karşılığı: 0.72549

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — TL Karşılığı: 2.3730

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — TL Karşılığı: 15.1638

INR HİNDİSTAN RUPİSİ — TL Karşılığı: 0.46964

HKD HONG KONG DOLARI — TL Karşılığı: 5.3053

IQD IRAK DİNARI — TL Karşılığı: 0.03149

ISK İZLANDA KRONU — TL Karşılığı: 0.34201

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — TL Karşılığı: 0.07619

KES KENYA ŞİLİNİ — TL Karşılığı: 0.31930

COP KOLOMBİYA PESOSU — TL Karşılığı: 0.01066

LYD LİBYA DİNARI — TL Karşılığı: 7.6690

HUF MACAR FORİNTİ — TL Karşılığı: 0.12522

MKD MAKEDONYA DİNARI — TL Karşılığı: 0.78735

MYR MALEZYA RİNGGİTİ — TL Karşılığı: 9.8492

MXN MEKSİKA PESOSU — TL Karşılığı: 2.2545

EGP MISIR LİRASI — TL Karşılığı: 0.85694

MDL MOLDOVA LEYİ — TL Karşılığı: 2.5025

NAD NAMİBYA DOLARI — TL Karşılığı: 2.3729

NGN NİJERYA NAİRASI — TL Karşılığı: 0.02765

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — TL Karşılığı: 0.00337

PEN PERU YENİ SOLU — TL Karşılığı: 11.8586

PLN POLONYA ZLOTİSİ — TL Karşılığı: 11.4825

RSD SIRP DİNARI — TL Karşılığı: 0.41678

SGD SİNGAPUR DOLARI — TL Karşılığı: 32.3175

SDG SUDAN POUNDU — TL Karşılığı: 0.06874

SYP SURİYE LİRASI — TL Karşılığı: 0.00317

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — TL Karşılığı: 2.3729

THB TAYLAND BAHTI — TL Karşılığı: 1.2995

TND TUNUS DİNARI — TL Karşılığı: 14.3081

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — TL Karşılığı: 11.7883

UAH UKRAYNA HRYVNASI — TL Karşılığı: 1.0003

OMR UMMAN RİYALİ — TL Karşılığı: 107.1443

JOD ÜRDÜN DİNARI — TL Karşılığı: 58.1851

VND VİETNAM DONGU — TL Karşılığı: 0.00156

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — TL Karşılığı: 12.3350

TWD YENİ TAYVAN DOLARI — TL Karşılığı: 1.3737

NZD YENİ ZELANDA DOLARI — TL Karşılığı: 24.6715

