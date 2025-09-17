TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste

TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgi amaçlı kur tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
ARS ARJANTİN PESOSU — TL Karşılığı: 0.02807
ALL ARNAVUTLUK LEKİ — TL Karşılığı: 0.50447
BHD BAHREYN DİNARI — TL Karşılığı: 109.4018
BDT BANGLADEŞ TAKASI — TL Karşılığı: 0.33884
BAM BOSNA HERSEK MARKI — TL Karşılığı: 24.9084
BWP BOTSVANA PULASI — TL Karşılığı: 3.1187
BRL BREZİLYA REALİ — TL Karşılığı: 7.7883
DZD CEZAYİR DİNARI — TL Karşılığı: 0.31943
CZK ÇEK KORUNASI — TL Karşılığı: 2.0077
IDR ENDONEZYA RUPİSİ — TL Karşılığı: 0.00251
MAD FAS DİRHEMİ — TL Karşılığı: 4.5933
PHP FİLİPİN PESOSU — TL Karşılığı: 0.72549
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI — TL Karşılığı: 2.3730
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ — TL Karşılığı: 15.1638
INR HİNDİSTAN RUPİSİ — TL Karşılığı: 0.46964
HKD HONG KONG DOLARI — TL Karşılığı: 5.3053
IQD IRAK DİNARI — TL Karşılığı: 0.03149
ISK İZLANDA KRONU — TL Karşılığı: 0.34201
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ — TL Karşılığı: 0.07619
KES KENYA ŞİLİNİ — TL Karşılığı: 0.31930
COP KOLOMBİYA PESOSU — TL Karşılığı: 0.01066
LYD LİBYA DİNARI — TL Karşılığı: 7.6690
HUF MACAR FORİNTİ — TL Karşılığı: 0.12522
MKD MAKEDONYA DİNARI — TL Karşılığı: 0.78735
MYR MALEZYA RİNGGİTİ — TL Karşılığı: 9.8492
MXN MEKSİKA PESOSU — TL Karşılığı: 2.2545
EGP MISIR LİRASI — TL Karşılığı: 0.85694
MDL MOLDOVA LEYİ — TL Karşılığı: 2.5025
NAD NAMİBYA DOLARI — TL Karşılığı: 2.3729
NGN NİJERYA NAİRASI — TL Karşılığı: 0.02765
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU — TL Karşılığı: 0.00337
PEN PERU YENİ SOLU — TL Karşılığı: 11.8586
PLN POLONYA ZLOTİSİ — TL Karşılığı: 11.4825
RSD SIRP DİNARI — TL Karşılığı: 0.41678
SGD SİNGAPUR DOLARI — TL Karşılığı: 32.3175
SDG SUDAN POUNDU — TL Karşılığı: 0.06874
SYP SURİYE LİRASI — TL Karşılığı: 0.00317
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ — TL Karşılığı: 2.3729
THB TAYLAND BAHTI — TL Karşılığı: 1.2995
TND TUNUS DİNARI — TL Karşılığı: 14.3081
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI — TL Karşılığı: 11.7883
UAH UKRAYNA HRYVNASI — TL Karşılığı: 1.0003
OMR UMMAN RİYALİ — TL Karşılığı: 107.1443
JOD ÜRDÜN DİNARI — TL Karşılığı: 58.1851
VND VİETNAM DONGU — TL Karşılığı: 0.00156
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ — TL Karşılığı: 12.3350
TWD YENİ TAYVAN DOLARI — TL Karşılığı: 1.3737
NZD YENİ ZELANDA DOLARI — TL Karşılığı: 24.6715