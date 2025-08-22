DOLAR
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Kur Tablosu

TCMB tarafından yayımlanan alım satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı TL karşılıkları, döviz kodu ve cinsiyle listelenmiştir.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır.

Kur Tablosu

ARS — ARJANTİN PESOSU — 0.03110

ALL — ARNAVUTLUK LEKİ — 0.48865

BHD — BAHREYN DİNARI — 108.4434

BDT — BANGLADEŞ TAKASI — 0.33625

BAM — BOSNA HERSEK MARKI — 24.1988

BWP — BOTSVANA PULASI — 3.0604

BRL — BREZİLYA REALİ — 7.4682

DZD — CEZAYİR DİNARI — 0.31459

CZK — ÇEK KORUNASI — 1.9308

IDR — ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00250

MAD — FAS DİRHEMİ — 4.5164

PHP — FİLİPİN PESOSU — 0.71740

ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.3190

GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.1211

INR — HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46720

HKD — HONG KONG DOLARI — 5.2308

IQD — IRAK DİNARI — 0.03122

ISK — İZLANDA KRONU — 0.33089

KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07608

KES — KENYA ŞİLİNİ — 0.31659

COP — KOLOMBİYA PESOSU — 0.01014

LYD — LİBYA DİNARI — 7.5350

HUF — MACAR FORİNTİ — 0.11983

MKD — MAKEDONYA DİNARI — 0.77095

MYR — MALEZYA RİNGGİTİ — 9.6718

MXN — MEKSİKA PESOSU — 2.1825

EGP — MISIR LİRASI — 0.84356

MDL — MOLDOVA LEYİ — 2.4273

NAD — NAMİBYA DOLARI — 2.3191

NGN — NİJERYA NAİRASI — 0.02662

UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00329

PEN — PERU YENİ SOLU — 11.6450

PLN — POLONYA ZLOTİSİ — 11.1307

RSD — SIRP DİNARI — 0.40491

SGD — SİNGAPUR DOLARI — 31.7277

SDG — SUDAN POUNDU — 0.06810

SYP — SURİYE LİRASI — 0.00314

SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.3189

THB — TAYLAND BAHTI — 1.2531

TND — TUNUS DİNARI — 14.1355

TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.6838

UAH — UKRAYNA HRYVNASI — 0.98876

OMR — UMMAN RİYALİ — 106.1999

JOD — ÜRDÜN DİNARI — 57.6693

VND — VİETNAM DONGU — 0.00155

ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.0261

TWD — YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3391

NZD — YENİ ZELANDA DOLARI — 23.7454

