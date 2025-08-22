TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Kur Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır.
Kur Tablosu
ARS — ARJANTİN PESOSU — 0.03110
ALL — ARNAVUTLUK LEKİ — 0.48865
BHD — BAHREYN DİNARI — 108.4434
BDT — BANGLADEŞ TAKASI — 0.33625
BAM — BOSNA HERSEK MARKI — 24.1988
BWP — BOTSVANA PULASI — 3.0604
BRL — BREZİLYA REALİ — 7.4682
DZD — CEZAYİR DİNARI — 0.31459
CZK — ÇEK KORUNASI — 1.9308
IDR — ENDONEZYA RUPİSİ — 0.00250
MAD — FAS DİRHEMİ — 4.5164
PHP — FİLİPİN PESOSU — 0.71740
ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI — 2.3190
GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ — 15.1211
INR — HİNDİSTAN RUPİSİ — 0.46720
HKD — HONG KONG DOLARI — 5.2308
IQD — IRAK DİNARI — 0.03122
ISK — İZLANDA KRONU — 0.33089
KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ — 0.07608
KES — KENYA ŞİLİNİ — 0.31659
COP — KOLOMBİYA PESOSU — 0.01014
LYD — LİBYA DİNARI — 7.5350
HUF — MACAR FORİNTİ — 0.11983
MKD — MAKEDONYA DİNARI — 0.77095
MYR — MALEZYA RİNGGİTİ — 9.6718
MXN — MEKSİKA PESOSU — 2.1825
EGP — MISIR LİRASI — 0.84356
MDL — MOLDOVA LEYİ — 2.4273
NAD — NAMİBYA DOLARI — 2.3191
NGN — NİJERYA NAİRASI — 0.02662
UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU — 0.00329
PEN — PERU YENİ SOLU — 11.6450
PLN — POLONYA ZLOTİSİ — 11.1307
RSD — SIRP DİNARI — 0.40491
SGD — SİNGAPUR DOLARI — 31.7277
SDG — SUDAN POUNDU — 0.06810
SYP — SURİYE LİRASI — 0.00314
SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ — 2.3189
THB — TAYLAND BAHTI — 1.2531
TND — TUNUS DİNARI — 14.1355
TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI — 11.6838
UAH — UKRAYNA HRYVNASI — 0.98876
OMR — UMMAN RİYALİ — 106.1999
JOD — ÜRDÜN DİNARI — 57.6693
VND — VİETNAM DONGU — 0.00155
ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ — 12.0261
TWD — YENİ TAYVAN DOLARI — 1.3391
NZD — YENİ ZELANDA DOLARI — 23.7454