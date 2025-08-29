DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48 0,3%
ALTIN
4.528,34 -0,46%
BITCOIN
4.503.306,39 2,22%

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (TL)

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerin TL karşılıklarını bilgi amaçlı yayımladı. İşte kur tablosu.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:40
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (TL)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu yayımlandı. Aşağıda yer alan veriler TL karşılıklarını göstermektedir.

Kur Tablosu (TL karşılığı)

ARS ARJANTİN PESOSU 0.03072 TL

ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.48816 TL

BHD BAHREYN DİNARI 108.7028 TL

BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33701 TL

BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.3767 TL

BWP BOTSVANA PULASI 3.0613 TL

BRL BREZİLYA REALİ 7.5687 TL

DZD CEZAYİR DİNARI 0.31587 TL

CZK ÇEK KORUNASI 1.9538 TL

IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00249 TL

MAD FAS DİRHEMİ 4.5473 TL

PHP FİLİPİN PESOSU 0.71654 TL

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3129 TL

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2063 TL

INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46470 TL

HKD HONG KONG DOLARI 5.2571 TL

IQD IRAK DİNARI 0.03128 TL

ISK İZLANDA KRONU 0.33422 TL

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07608 TL

KES KENYA ŞİLİNİ 0.31719 TL

COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01018 TL

LYD LİBYA DİNARI 7.5603 TL

HUF MACAR FORİNTİ 0.12045 TL

MKD MAKEDONYA DİNARI 0.77119 TL

MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.6996 TL

MXN MEKSİKA PESOSU 2.1933 TL

EGP MISIR LİRASI 0.84375 TL

MDL MOLDOVA LEYİ 2.4598 TL

NAD NAMİBYA DOLARI 2.3132 TL

NGN NİJERYA NAİRASI 0.02671 TL

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00328 TL

PEN PERU YENİ SOLU 11.5790 TL

PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.2033 TL

RSD SIRP DİNARI 0.40787 TL

SGD SİNGAPUR DOLARI 31.8844 TL

SDG SUDAN POUNDU 0.06827 TL

SYP SURİYE LİRASI 0.00315 TL

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3127 TL

THB TAYLAND BAHTI 1.2656 TL

TND TUNUS DİNARI 14.2199 TL

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7105 TL

UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.99154 TL

OMR UMMAN RİYALİ 106.4454 TL

JOD ÜRDÜN DİNARI 57.8011 TL

VND VİETNAM DONGU 0.00156 TL

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.2705 TL

TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3404 TL

NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.1193 TL

Not: Tablodaki kurlar TCMB tarafından bilgi amaçlı yayımlanmıştır; alım satıma konu değildir.

