TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları (TL)

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurlarını yayımladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu yayımlandı. Aşağıda yer alan veriler TL karşılıklarını göstermektedir.
Kur Tablosu (TL karşılığı)
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03072 TL
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.48816 TL
BHD BAHREYN DİNARI 108.7028 TL
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33701 TL
BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.3767 TL
BWP BOTSVANA PULASI 3.0613 TL
BRL BREZİLYA REALİ 7.5687 TL
DZD CEZAYİR DİNARI 0.31587 TL
CZK ÇEK KORUNASI 1.9538 TL
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00249 TL
MAD FAS DİRHEMİ 4.5473 TL
PHP FİLİPİN PESOSU 0.71654 TL
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3129 TL
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2063 TL
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46470 TL
HKD HONG KONG DOLARI 5.2571 TL
IQD IRAK DİNARI 0.03128 TL
ISK İZLANDA KRONU 0.33422 TL
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07608 TL
KES KENYA ŞİLİNİ 0.31719 TL
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01018 TL
LYD LİBYA DİNARI 7.5603 TL
HUF MACAR FORİNTİ 0.12045 TL
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.77119 TL
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.6996 TL
MXN MEKSİKA PESOSU 2.1933 TL
EGP MISIR LİRASI 0.84375 TL
MDL MOLDOVA LEYİ 2.4598 TL
NAD NAMİBYA DOLARI 2.3132 TL
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02671 TL
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00328 TL
PEN PERU YENİ SOLU 11.5790 TL
PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.2033 TL
RSD SIRP DİNARI 0.40787 TL
SGD SİNGAPUR DOLARI 31.8844 TL
SDG SUDAN POUNDU 0.06827 TL
SYP SURİYE LİRASI 0.00315 TL
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3127 TL
THB TAYLAND BAHTI 1.2656 TL
TND TUNUS DİNARI 14.2199 TL
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7105 TL
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.99154 TL
OMR UMMAN RİYALİ 106.4454 TL
JOD ÜRDÜN DİNARI 57.8011 TL
VND VİETNAM DONGU 0.00156 TL
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.2705 TL
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3404 TL
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.1193 TL
Not: Tablodaki kurlar TCMB tarafından bilgi amaçlı yayımlanmıştır; alım satıma konu değildir.