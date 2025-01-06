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TCMB Aralık Raporu: Yıllık Enflasyon Tüm Gruplarda Geriledi

TCMB'nin Aralık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, yıllık enflasyon tüm ana gruplarda düşüş gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:10
TCMB Aralık Raporu: Yıllık Enflasyon Tüm Gruplarda Geriledi

Yıllık Enflasyon Tüm Ana Gruplarda Geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Aralık ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Raporda, yıllık enflasyonun gıdada belirgin bir düşüş gösterdiği, tüm ana gruptaki fiyatların gerilediği belirtiliyor. Taze meyve ve sebzede son aylarda görülen fiyat artışlarının yerini, sınırlı bir düşüşe bıraktığı ifade edildi. Bu durum, gıda grubundaki aylık enflasyonu önemli ölçüde yavaşlattı.

Enerji Fiyatları Ilımlı Seyir İzliyor

Aralık ayında enerji grubunda fiyat artışları ılımlı bir seyir izlemeye devam ederken, hizmet grubunda aylık enflasyondaki düşüş belirginleşti. Özellikle fiyatları düşen ulaşım hizmetleri, bu grup içinde ön plana çıktı. Kiralarda aylık artışlar zayıflarken, bu durum sözleşme yenileme oranlarının mevsimsel azalışının yanı sıra artış oranlarının yavaşlamasından kaynaklandı.

Temel Mal Enflasyonu Düşük Seyrediyor

TCMB'nin raporuna göre, aralık ayında temel mal enflasyonu hâlâ düşük seviyelerde kalırken, dayanıklı mal fiyatlarındaki artış bir miktar güçlendi. Özellikle otomobil fiyatları yatay seyrederken, beyaz eşya fiyatları belirgin bir artış gösterdi.

Tüketici Fiyatlarında Yavaşlama Devam Ediyor

Aralık ayında tüketici fiyatları %1,03 artarken, yıllık enflasyon 2,71 puan azalarak %44,38 seviyesine geriledi. B ve C göstergelerinde mevsim etkilerinden arındırılmış aylık artışlar düşüş gösterirken, tüketici enflasyonu ana eğiliminde yavaşlamanın sürdüğü gözlemlendi.

Kiralardaki Düşüş Dikkat Çekiyor

Hizmet grubu yıllık enflasyonu da aralık ayında 2,16 puan azalarak %65,73 seviyesinde gerçekleşti. Aylık kira artışı, sözleşme yenileme oranındaki mevsimsel düşüş ve sözleşmelerdeki artış oranının yavaşlamasıyla %2,89'a gerileyerek Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Gıda Fiyatlarındaki Gelişmeler

Aralık ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar %1,29 artarken, yıllık enflasyon %4,99 puan düşerek %43,5'e geriledi. İşlenmemiş gıda grubundaki yıllık enflasyon %50,29 olarak gerçekleşirken, işlenmiş gıda fiyatlarının artışı, uluslararası emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenerek %37,67 seviyesine düştü.

Üretici Fiyatları ve Genel Gelişmeler

Yurt içi üretici fiyatları aralık ayında %0,40 artarken, yıllık enflasyon ise %28,52 seviyesine geriledi. Bu dönemde dayanıklı ve dayanıksız tüketim mal grupları sırasıyla %1,41 ve %1,48 oranında fiyat artışı gösterirken, enerji fiyatlarının %3,37 düştüğü gözlemlendi.

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