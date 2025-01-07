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TCMB Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de İş Dünyası ile Buluşacak

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak'ta Eskişehir'de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantısı düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 13:21
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Eskişehir'de İş Dünyası ile Buluşacak

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Eskişehir'de Önemli Bir Toplantı Düzenliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak Cuma günü Eskişehir'de gerçekleştireceği Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı ile iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla önemli bir buluşma gerçekleştirecek.

TCMB'den edinilen bilgilere göre, bu toplantılar 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak ve yerel iş insanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli fırsatlar sunacak.

Toplantı, ekonomik gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmanın yanı sıra, yerel ekonomi hakkında da değerli geri bildirimlerin alınmasına olanak sağlayacak. Bu tür buluşmalar, ekonomik istikrarı pekiştirmek adına büyük önem taşıyor.

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