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TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Tahminleri: 2024 için Yüzde 38

2024, 2025 ve 2026 enflasyon tahminlerini paylaşan TCMB Başkanı Karahan, sıkı politika duruşunun devam edeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:28
TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Tahminleri: 2024 için Yüzde 38

TCMB Başkanı Enflasyon Raporu'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu. Karahan, "2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz," dedi.

Büyüme ve İstikrar için Sıkı Politika

Merkez Bankası'nın Üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda Karahan, enflasyon tahminlerinin yanı sıra, para politikasındaki sıkı duruşun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar süreceğini belirtti.

Karahan, 2025 ve 2026 için tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyelerinde koruduklarını ifade etti. Ayrıca, orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

Belirsizlik ve Küresel Etkiler

Toplantıda konuşan Karahan, yıl sonunun yaklaşmasıyla 2024 yılı için tahmin aralığının yüzde 34 ila 42 arasında korunacağını, jeopolitik gelişmeler ve küresel finansal dalgalanmaların bu duruma etki ettiğini söyledi.

Karahan, "Talep koşullarındaki dengelenme, enflasyon beklentilerindeki gerilemenin daha yavaş gerçekleşmesi tahminimizi yukarı yönlü etkiledi," dedi. Ancak Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarının etkilerinin tahminleri düşürdüğünü vurguladı.

Dengenin Sağlanması ve Gelecek Stratejisi

Karahan, üçüncü çeyrekte enflasyonun belirgin şekilde gerileyeceğini ve sıkı parasal duruşun yılın geri kalanında da devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, hizmet enflasyonundaki zayıflamanın 2025'te de enflasyonun ana eğiliminde düşüşe katkı sağlayacağını belirtti.

Fiyat istikrarının, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah için önemli bir ön koşul olduğunu vurgulayan Karahan, dezenflasyon sürecinin, belirlenen hedeflere uyumlu olarak sürdürülmesi gerekliliğini ifade etti.

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