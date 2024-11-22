TCMB Başkanı Fatih Karahan, İSO Meclisi'nde Ekonomi Üzerine Değerlendirmelerde Bulunacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım Çarşamba günü İstanbul Sanayi Odası (İSO)’nın kasım ayı olağan meclis toplantısına konuk olacak.
Toplantının ana gündemi, “Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi” olacak. Bu kapsamda Karahan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.
Toplantı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasıyla saat 15.00’te başlayacak.
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