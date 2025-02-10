TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak ve Denizli'de İş Dünyası ile Buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları çerçevesinde bugün Uşak, yarın ise Denizli'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek. Bu önemli toplantılar, kritik ekonomik konuların tartışılmasına olanak sağlayacak.

Uşak ve Denizli'deki Toplantıların Detayları

Bugün Uşak'ta, yarın ise Denizli'de gerçekleştirilecek olan bu buluşmalar, 17 Ocak 2025'te Eskişehir'de başlayan bir dizi toplantının parçası olarak düzenleniyor. Karahan, yıl boyunca farklı şehirlerde sanayi, ticaret ve esnaf odaları ile sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti.

Reel Sektörle İletişim Güçleniyor

TCMB Başkanı Karahan, "Merkez Bankası bünyesinde reel sektörle düzenli olarak bire bir görüşmeler yapan bir ekibimiz var. Bu ekiplerimiz, Türkiye genelinde 3 bine yakın firmayla görüşmeler yaptılar. 2025 yılında bu iletişimi Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları ile bir adım ileri taşımaya karar verdik." şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu yönüyle, toplantılar sektörel iletişimi güçlendirmeyi ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeyi hedefliyor.