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TCMB Başkanı Karahan: Türk Lirası Mevduat Payı Yüzde 50'yi Aştı

Mart ayından bu yana Türk lirası mevduatın payı artış gösterdi, kur korumalı mevduat ise düştü.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:04
TCMB Başkanı Karahan: Türk Lirası Mevduat Payı Yüzde 50'yi Aştı

TCMB Başkanı Karahan'dan Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Ali Karahan, Mart ayından itibaren Türk lirası mevduatın payının büyük bir artış gösterdiğini belirtti. Karahan, "Yıl sonu hedefimiz olan yüzde 50'yi aşarak, Türk lirası mevduat payı önemli bir artış kaydetti." dedi.

Kur Korumalı Mevduatın Durumu

Bununla birlikte, kur korumalı mevduatın payının ise yüzde 11'e gerilediğini ifade eden Karahan, bu durumun piyasalardaki Türk lirasına olan güvenin artışını yansıttığını vurguladı.

Sonuç olarak, TCMB, Türk lirasının değerini korumak ve yerli mevduatların artışını teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, yapılan bu açıklamalar, yatırımcılar için önemli bir gösterge teşkil ediyor.

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