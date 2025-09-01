DOLAR
TCMB Bilgi Amaçlı Döviz Kurları — Güncel TL Karşılıkları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı kur tablosu: döviz kodları, cinsleri ve TL karşılıkları listelendi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:06
TCMB tarafından yayımlanan alım satıma konu olmayan döviz kurları

Aşağıda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu yer almaktadır.

Döviz Kodu — Döviz Cinsi: TL Karşılığı

ARS — ARJANTİN PESOSU: 0.03049

ALL — ARNAVUTLUK LEKİ: 0.49121

BHD — BAHREYN DİNARI: 108.9532

BDT — BANGLADEŞ TAKASI: 0.33779

BAM — BOSNA HERSEK MARKI: 24.5406

BWP — BOTSVANA PULASI: 3.0827

BRL — BREZİLYA REALİ: 7.5605

DZD — CEZAYİR DİNARI: 0.31719

CZK — ÇEK KORUNASI: 1.9697

IDR — ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00250

MAD — FAS DİRHEMİ: 4.5565

PHP — FİLİPİN PESOSU: 0.71836

ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3358

GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.2468

INR — HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46570

HKD — HONG KONG DOLARI: 5.2680

IQD — IRAK DİNARI: 0.03135

ISK — İZLANDA KRONU: 0.33555

KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07629

KES — KENYA ŞİLİNİ: 0.31792

COP — KOLOMBİYA PESOSU: 0.01024

LYD — LİBYA DİNARI: 7.5992

HUF — MACAR FORİNTİ: 0.12172

MKD — MAKEDONYA DİNARI: 0.78178

MYR — MALEZYA RİNGGİTİ: 9.7219

MXN — MEKSİKA PESOSU: 2.2068

EGP — MISIR LİRASI: 0.84590

MDL — MOLDOVA LEYİ: 2.4699

NAD — NAMİBYA DOLARI: 2.3360

NGN — NİJERYA NAİRASI: 0.02687

UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00330

PEN — PERU YENİ SOLU: 11.6295

PLN — POLONYA ZLOTİSİ: 11.3077

RSD — SIRP DİNARI: 0.41060

SGD — SİNGAPUR DOLARI: 31.9960

SDG — SUDAN POUNDU: 0.06842

SYP — SURİYE LİRASI: 0.00316

SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3360

THB — TAYLAND BAHTI: 1.2715

TND — TUNUS DİNARI: 14.2963

TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7373

UAH — UKRAYNA HRYVNASI: 0.99575

OMR — UMMAN RİYALİ: 106.6920

JOD — ÜRDÜN DİNARI: 57.9335

VND — VİETNAM DONGU: 0.00156

ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.2502

TWD — YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3405

NZD — YENİ ZELANDA DOLARI: 24.2567

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) — alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu.

