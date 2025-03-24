TCMB'den 15:30'da Belirlenen Güncel Döviz Kurları

TCMB, 15.30'da döviz kurlarını güncelledi. İşte en son veriler ve geçerli döviz cinsleri.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:45
TCMB'den 15:30'da Belirlenen Güncel Döviz Kurları

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel döviz bilgileri:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 37.8600 37.9283 37.8335 37.9851
1 AVUSTRALYA DOLARI 23.7737 23.9287 23.6643 24.0723
1 DANİMARKA KRONU 5.4931 5.5201 5.4892 5.5328
1 EURO 41.0400 41.1139 41.0112 41.1756
1 İNGİLİZ STERLİNİ 48.9551 49.2103 48.9208 49.2841
1 İSVİÇRE FRANGI 42.8296 43.1046 42.7654 43.1693
1 İSVEÇ KRONU 3.7317 3.7703 3.7290 3.7790
1 KANADA DOLARI 26.3841 26.5031 26.2865 26.6038
1 KUVEYT DİNARI 122.1440 123.7423 120.3118 125.5984
1 NORVEÇ KRONU 3.5962 3.6204 3.5937 3.6287
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.0930 10.1111 10.0173 10.1870
100 JAPON YENİ 25.2400 25.4071 25.1466 25.5037
1 BULGAR LEVASI 20.8663 21.1393 - -
1 RUMEN LEYİ 8.2006 8.3079 - -
1 RUS RUBLESİ 0.4483 0.4542 - -
1 ÇİN YUANI 5.1898 5.2577 - -
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1343 0.1360 - -
1 KATAR RİYALİ 10.3279 10.4631 - -
1 GÜNEY KORE WONU 0.02567 0.02601 - -
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.1458 22.4356 - -
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.2498 10.3839 - -

Çapraz Kurlar

TCMB, ayrıca çapraz kurlarını da güncelledi:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5888
1 AVUSTRALYA DOLARI 1
1 DANİMARKA KRONU 6.8816
1 İSVİÇRE FRANGI 0.8819
1 İSVEÇ KRONU 10.10
1 JAPON YENİ 149.64
1 KANADA DOLARI 1.4330
1 NORVEÇ KRONU 10.50
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0840
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2953
1 KUVEYT DİNARI 3.2444
1 BULGAR LEVASI 1.8042
1 RUMEN LEYİ 4.5909
1 RUS RUBLESİ 83.96
1 ÇİN YUANI 7.2542
1 PAKİSTAN RUPİSİ 280.31
1 KATAR RİYALİ 1466
1 GÜNEY KORE WONU 1.7000
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6730
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.2498

Bilgi İçin

1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.32950 ABD DOLARI
50.3802 Türk Lirası

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