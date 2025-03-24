TCMB'den 15:30'da Belirlenen Güncel Döviz Kurları

TCMB'nin Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte güncel döviz bilgileri:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|37.8600
|37.9283
|37.8335
|37.9851
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|23.7737
|23.9287
|23.6643
|24.0723
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.4931
|5.5201
|5.4892
|5.5328
|1
|EURO
|41.0400
|41.1139
|41.0112
|41.1756
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|48.9551
|49.2103
|48.9208
|49.2841
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|42.8296
|43.1046
|42.7654
|43.1693
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.7317
|3.7703
|3.7290
|3.7790
|1
|KANADA DOLARI
|26.3841
|26.5031
|26.2865
|26.6038
|1
|KUVEYT DİNARI
|122.1440
|123.7423
|120.3118
|125.5984
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.5962
|3.6204
|3.5937
|3.6287
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|10.0930
|10.1111
|10.0173
|10.1870
|100
|JAPON YENİ
|25.2400
|25.4071
|25.1466
|25.5037
|1
|BULGAR LEVASI
|20.8663
|21.1393
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|8.2006
|8.3079
|-
|-
|1
|RUS RUBLESİ
|0.4483
|0.4542
|-
|-
|1
|ÇİN YUANI
|5.1898
|5.2577
|-
|-
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1343
|0.1360
|-
|-
|1
|KATAR RİYALİ
|10.3279
|10.4631
|-
|-
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.02567
|0.02601
|-
|-
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|22.1458
|22.4356
|-
|-
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|10.2498
|10.3839
|-
|-
Çapraz Kurlar
TCMB, ayrıca çapraz kurlarını da güncelledi:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5888
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|1
|DANİMARKA KRONU
|6.8816
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|0.8819
|1
|İSVEÇ KRONU
|10.10
|1
|JAPON YENİ
|149.64
|1
|KANADA DOLARI
|1.4330
|1
|NORVEÇ KRONU
|10.50
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0840
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2953
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2444
|1
|BULGAR LEVASI
|1.8042
|1
|RUMEN LEYİ
|4.5909
|1
|RUS RUBLESİ
|83.96
|1
|ÇİN YUANI
|7.2542
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|280.31
|1
|KATAR RİYALİ
|1466
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6730
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|10.2498
Bilgi İçin
1 Özel Çekme Hakkı (SDR): 1.32950 ABD DOLARI
50.3802 Türk Lirası