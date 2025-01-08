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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kurlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:05
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Döviz Kurları Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili bilgi amaçlı döviz kuru tablosunu güncelledi. İşte TCMB'nin yayınladığı tabloya göre döviz kurlarının detayları:

Güncel Döviz Kurları

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03415
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37103
BHDBAHREYN DİNARI93.7659
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29094
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.5641
BWPBOTSVANA PULASI2.5222
BRLBREZİLYA REALİ5.7938
DZDCEZAYİR DİNARI0.26016
CZKÇEK KORUNASI1.4482
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00218
MADFAS DİRHEMİ3.5131
PHPFİLİPİN PESOSU0.60441
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8744
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.4383
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41155
HKDHONG KONG DOLARI4.5443
IQDIRAK DİNARI0.02698
ISKİZLANDA KRONU0.25089
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06717
KESKENYA ŞİLİNİ0.27297
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00815
LYDLİBYA DİNARI7.1696
HUFMACAR FORİNTİ0.08763
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59133
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8511
MXNMEKSİKA PESOSU1.7311
EGPMISIR LİRASI0.69861
MDLMOLDOVA LEYİ1.9160
NADNAMİBYA DOLARI1.8742
NGNNİJERYA NAİRASI0.02297
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00273
PENPERU YENİ SOLU9.3604
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5223
RSDSIRP DİNARI0.31077
SGDSİNGAPUR DOLARI25.8140
SDGSUDAN POUNDU0.05887
BYNSURİYE LİRASI0.00272
ZWLSVAZİLAND LİLAĞENİSİ1.8744
THBTAYLAND BAHTI1.0195
TNDTUNUS DİNARI11.0203
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.1008
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83579
OMRUMMAN RİYALİ91.8235
JODÜRDÜN DİNARI49.8024
VNDVİETNAM DONGU0.00139
ILSİSRAİL ŞEKELİ9.6552
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0750
NZDYENİ ZELANDA DOLARI19.8012

Bursalar ve döviz piyasasında değişim gösteren kurlar, yatırımcılar için önem taşırken, TCMB'nin açıklamaları dikkatle takip edilmektedir.

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