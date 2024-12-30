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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. Detaylı kur tablosu haberimizde!

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:45
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Aşağıda belirtilen dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları ile birlikte yer aldığı detaylı tabloyu inceleyebilirsiniz.

Döviz Kuru Tablosu

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03427
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37525
BHDBAHREYN DİNARI93.4528
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29502
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.7867
BWPBOTSVANA PULASI2.5313
BRLBREZİLYA REALİ5.6891
DZDCEZAYİR DİNARI0.26010
CZKÇEK KORUNASI1.4608
IDRDÖNÜZYA RUPİSİ0.00219
MADFAS DİRHEMİ3.4920
PHPFİLİPİN PESOSU0.60879
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8798
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5687
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41228
HKDHONG KONG DOLARI4.5430
IQDIRAK DİNARI0.02691
ISKİZLANDA KRONU0.25562
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06724
KESKENYA ŞİLİNİ0.27277
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00800
LYDLİBYA DİNARI7.1747
HUFMACAR FORİNTİ0.08952
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59856
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8959
MXNMEKSİKA PESOSU1.7322
EGPMISIR LİRASI0.69325
MDLMOLDOVA LEYİ1.9160
NADNAMİBYA DOLARI1.8800
NGNNİJERYA NAİRASI0.02276
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00273
PENPERU YENİ SOLU9.4069
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.6407
RSDSIRP DİNARI0.31495
SGDSİNGAPUR DOLARI26.0099
SDGSUDAN POUNDU0.05871
SYRSURİYE LİRASI0.00271
SZLSVAZİLAND LİLASI1.8810
THBTAYLAND BAHTI1.0348
TNDTUNUS DİNARI11.1008
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.0737
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83773
OMRUMMAN RİYALİ91.5669
JODÜRDÜN DİNARI49.6970
VNDVİETNAM DONGU0.00138
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.6484
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0757
NZDYENİ ZELANDA DOLARI19.9632

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