TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARJANTİN PESOSU
|0.03422
|ALL
|NAVUTLUK LEKİ
|0.37285
|BHD
|BAHREYN DİNARI
|93.5909
|BDT
|BANGLADEŞ TAKASI
|0.29041
|BAM
|BOSNA HERSEK MARKI
|18.5917
|BWP
|BOTSVANA PULASI
|2.5369
|BRL
|BREZİLYA REALİ
|5.7031
|DZD
|CEZAYİR DİNARI
|0.25948
|CZK
|ÇEK KORUNASI
|1.4478
|IDR
|DONEZYA RUPİSİ
|0.00218
|MAD
|FAS DİRHEMİ
|3.4882
|PHP
|FİLİPİN PESOSU
|0.60897
|ZAR
|GÜNEY AFRİKA RANDI
|1.8854
|GEL
|GÜRCİSTAN LARİSİ
|12.5344
|INR
|HİNDİSTAN RUPİSİ
|0.41148
|HKD
|HONG KONG DOLARI
|4.5369
|IQD
|IRAK DİNARI
|0.02693
|ISK
|İZLANDA KRONU
|0.25334
|KZT
|KAZAKİSTAN TENGESİ
|0.06725
|KES
|KENYA ŞİLİNİ
|0.27299
|COP
|KOLOMBİYA PESOSU
|0.00801
|LYD
|LİBYA DİNARI
|7.1793
|HUF
|MACAR FORİNTİ
|0.08857
|MKD
|MAKEDONYA DİNARI
|0.59607
|MYR
|MALEZYA RİNGGİTİ
|7.8786
|MXN
|MEKSİKA PESOSU
|1.7054
|EGP
|MISIR LİRASI
|0.69500
|MDL
|MOLDOVA LEYİ
|1.9135
|NAD
|NAMİBYA DOLARI
|1.8848
|NGN
|NİJERYA NAİRASI
|0.02285
|UZS
|ÖZBEKİSTAN SOMU
|0.00273
|PEN
|PERU YENİ SOLU
|9.3936
|PLN
|POLONYA ZLOTİSİ
|8.5321
|RSD
|SIRP DİNARI
|0.31173
|SGD
|SİNGAPUR DOLARI
|25.8530
|SDG
|SUDAN POUNDU
|0.05876
|SYR
|SURİYE LİRASI
|0.00271
|SZL
|SVAZİLAND LİLANGENİSİ
|1.8853
|THB
|TAYLAND BAHTI
|1.0291
|TND
|TUNUS DİNARI
|10.9988
|TMT
|TÜRKMENİSTAN MANATI
|10.0821
|UAH
|UKRAYNA HRYVNASI
|0.83778
|OMR
|UMMAN RİYALİ
|91.6462
|JOD
|ÜRDÜN DİNARI
|49.7066
|VND
|VİETNAM DONGU
|0.00139
|ILS
|YENİ İSRAİL ŞEKELİ
|9.6610
|TWD
|YENİ TAYVAN DOLARI
|1.0729
|NZD
|YENİ ZELANDA DOLARI
|19.8068
Bu tabloda yer alan döviz kurlarının güncel değerleriyle, döviz piyasasındaki değişimler hakkında sağlam bir görüş edinilebilir.