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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurları hakkında bilgi tablolarını güncelledi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:47
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları yer almaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03422
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37285
BHDBAHREYN DİNARI93.5909
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29041
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.5917
BWPBOTSVANA PULASI2.5369
BRLBREZİLYA REALİ5.7031
DZDCEZAYİR DİNARI0.25948
CZKÇEK KORUNASI1.4478
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00218
MADFAS DİRHEMİ3.4882
PHPFİLİPİN PESOSU0.60897
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8854
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5344
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41148
HKDHONG KONG DOLARI4.5369
IQDIRAK DİNARI0.02693
ISKİZLANDA KRONU0.25334
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06725
KESKENYA ŞİLİNİ0.27299
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00801
LYDLİBYA DİNARI7.1793
HUFMACAR FORİNTİ0.08857
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59607
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8786
MXNMEKSİKA PESOSU1.7054
EGPMISIR LİRASI0.69500
MDLMOLDOVA LEYİ1.9135
NADNAMİBYA DOLARI1.8848
NGNNİJERYA NAİRASI0.02285
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00273
PENPERU YENİ SOLU9.3936
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5321
RSDSIRP DİNARI0.31173
SGDSİNGAPUR DOLARI25.8530
SDGSUDAN POUNDU0.05876
SYRSURİYE LİRASI0.00271
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.8853
THBTAYLAND BAHTI1.0291
TNDTUNUS DİNARI10.9988
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.0821
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83778
OMRUMMAN RİYALİ91.6462
JODÜRDÜN DİNARI49.7066
VNDVİETNAM DONGU0.00139
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.6610
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0729
NZDYENİ ZELANDA DOLARI19.8068

Bu tabloda yer alan döviz kurlarının güncel değerleriyle, döviz piyasasındaki değişimler hakkında sağlam bir görüş edinilebilir.

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