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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:38
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03402
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37697
BHDBAHREYN DİNARI94.5199
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29212
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.9015
BWPBOTSVANA PULASI2.5649
BRLBREZİLYA REALİ5.9971
DZDCEZAYİR DİNARI0.26346
CZKÇEK KORUNASI1.4735
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00219
MADFAS DİRHEMİ3.5589
PHPFİLİPİN PESOSU0.60678
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9184
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.4384
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41217
HKDHONG KONG DOLARI4.5730
IQDIRAK DİNARI0.02719
ISKİZLANDA KRONU0.25402
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06841
KESKENYA ŞİLİNİ0.27562
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00835
LYDLİBYA DİNARI7.2389
HUFMACAR FORİNTİ0.09027
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60292
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.0161
MXNMEKSİKA PESOSU1.7368
EGPMISIR LİRASI0.70879
MDLMOLDOVA LEYİ1.9101
NADNAMİBYA DOLARI1.9186
NGNNİJERYA NAİRASI0.02288
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00274
PENPERU YENİ SOLU9.5789
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.7925
RSDSIRP DİNARI0.31653
SGDSİNGAPUR DOLARI26.2527
SDGSUDAN POUNDU0.05932
SYPSURİYE LİRASI0.00274
SZLSVAZİLAND LİLANGENİSİ1.9185
THBTAYLAND BAHTI1.0476
TNDTUNUS DİNARI11.1757
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.1790
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.84819
OMRUMMAN RİYALİ92.5516
JODÜRDÜN DİNARI50.1847
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.9960
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0862
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1505

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