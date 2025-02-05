TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Döviz Kuru Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Bu tabloda, çeşitli döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır.

Döviz Kurları Listesi

TCMB'nin yayımladığı döviz kurları tablosunda dikkat çeken bazı döviz cinsleri ve TL karşılıkları aşağıda listelenmiştir:

ARS - Arjantin Pesosu: 0.03407 TL

ALL - Arnavutluk Leki: 0.37810 TL

BHD - Bahreyn Dinarı: 95.2246 TL

BDT - Bangladeş Takası: 0.29548 TL

BAM - Bosna-Hersek Markı: 19.0687 TL

BWP - Botsvana Pulası: 2.5866 TL

BRL - Brezilya Réali: 6.2342 TL

DZD - Cezayir Dinarı: 0.26566 TL

CZK - Çek Korunası: 1.4864 TL

IDR - Endonezya Rupisi: 0.00220 TL

MAD - Fas Dirhemi: 3.5858 TL

PHP - Filipin Pesosu: 0.61937 TL

ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9288 TL

GEL - Gürcistan Lari: 12.7624 TL

INR - Hindistan Rupisi: 0.41074 TL

HKD - Hong Kong Doları: 4.6100 TL

IQD - Irak Dinarı: 0.02741 TL

ISK - İzlanda Kronu: 0.25434 TL

KZT - Kazakistan Tengesi: 0.06945 TL

KES - Kenya Şilini: 0.27808 TL

COP - Kolombiya Pesosu: 0.00862 TL

LYD - Libya Dinarı: 7.3080 TL

HUF - Macar Forinti: 0.09207 TL

MKD - Makedonya Dinarı: 0.60751 TL

MYR - Malezya Ringgiti: 8.1177 TL

MXN - Meksika Pesosu: 1.7474 TL

EGP - Mısır Lirası: 0.71373 TL

MDL - Moldova Leyi: 1.9178 TL

NAD - Namibya Doları: 1.9290 TL

NGN - Nijerya Nairası: 0.02397 TL

UZS - Özbekistan Somu: 0.00276 TL

PEN - Peru Yeni Solu: 9.6715 TL

PLN - Polonya Zlotisi: 8.9015 TL

RSD - Sırp Dinarı: 0.31949 TL

SGD - Singapur Doları: 26.6167 TL

SDG - Sudan Pond: 0.05979 TL

SYP - Suriye Lirası: 0.00276 TL

SZL - Svaziland Lilangeni: 1.9300 TL

THB - Tayland Bahtı: 1.0694 TL

TND - Tunus Dinarı: 11.3009 TL

TMT - Türkmenistan Manatı: 10.2582 TL

UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.86254 TL

OMR - Umman Riyali: 93.2399 TL

JOD - Ürdün Dinarı: 50.5892 TL

VND - Vietnam Dongu: 0.00143 TL

ILS - Yeni İsrail Şekeli: 10.1114 TL

TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0940 TL

NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.4149 TL

Yukarıdaki veriler, döviz kurlarındaki değişimleri takip etmek isteyenler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.