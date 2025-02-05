TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Döviz Kuru Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. Bu tabloda, çeşitli döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer almaktadır.
Döviz Kurları Listesi
TCMB'nin yayımladığı döviz kurları tablosunda dikkat çeken bazı döviz cinsleri ve TL karşılıkları aşağıda listelenmiştir:
- ARS - Arjantin Pesosu: 0.03407 TL
- ALL - Arnavutluk Leki: 0.37810 TL
- BHD - Bahreyn Dinarı: 95.2246 TL
- BDT - Bangladeş Takası: 0.29548 TL
- BAM - Bosna-Hersek Markı: 19.0687 TL
- BWP - Botsvana Pulası: 2.5866 TL
- BRL - Brezilya Réali: 6.2342 TL
- DZD - Cezayir Dinarı: 0.26566 TL
- CZK - Çek Korunası: 1.4864 TL
- IDR - Endonezya Rupisi: 0.00220 TL
- MAD - Fas Dirhemi: 3.5858 TL
- PHP - Filipin Pesosu: 0.61937 TL
- ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9288 TL
- GEL - Gürcistan Lari: 12.7624 TL
- INR - Hindistan Rupisi: 0.41074 TL
- HKD - Hong Kong Doları: 4.6100 TL
- IQD - Irak Dinarı: 0.02741 TL
- ISK - İzlanda Kronu: 0.25434 TL
- KZT - Kazakistan Tengesi: 0.06945 TL
- KES - Kenya Şilini: 0.27808 TL
- COP - Kolombiya Pesosu: 0.00862 TL
- LYD - Libya Dinarı: 7.3080 TL
- HUF - Macar Forinti: 0.09207 TL
- MKD - Makedonya Dinarı: 0.60751 TL
- MYR - Malezya Ringgiti: 8.1177 TL
- MXN - Meksika Pesosu: 1.7474 TL
- EGP - Mısır Lirası: 0.71373 TL
- MDL - Moldova Leyi: 1.9178 TL
- NAD - Namibya Doları: 1.9290 TL
- NGN - Nijerya Nairası: 0.02397 TL
- UZS - Özbekistan Somu: 0.00276 TL
- PEN - Peru Yeni Solu: 9.6715 TL
- PLN - Polonya Zlotisi: 8.9015 TL
- RSD - Sırp Dinarı: 0.31949 TL
- SGD - Singapur Doları: 26.6167 TL
- SDG - Sudan Pond: 0.05979 TL
- SYP - Suriye Lirası: 0.00276 TL
- SZL - Svaziland Lilangeni: 1.9300 TL
- THB - Tayland Bahtı: 1.0694 TL
- TND - Tunus Dinarı: 11.3009 TL
- TMT - Türkmenistan Manatı: 10.2582 TL
- UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.86254 TL
- OMR - Umman Riyali: 93.2399 TL
- JOD - Ürdün Dinarı: 50.5892 TL
- VND - Vietnam Dongu: 0.00143 TL
- ILS - Yeni İsrail Şekeli: 10.1114 TL
- TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.0940 TL
- NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.4149 TL
Yukarıdaki veriler, döviz kurlarındaki değişimleri takip etmek isteyenler için önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor. TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.