TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

TCMB'nin güncel döviz kur tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer alıyor:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03403 ALL Arnavutluk Leki 0.37595 BHD Bahreyn Dinarı 95.1326 BDT Bangladeş Takası 0.29410 BAM Bosna-Hersek Marki 18.9564 BWP Botsvana Pulası 2.5805 BRL Brezilya Reali 6.1769 DZD Cezayir Dinarı 0.26492 CZK Çek Korunası 1.4803 IDR Endonezya Rupisi 0.00220 MAD Fas Dirhemi 3.5761 PHP Filipin Pesosu 0.61722 ZAR Güney Afrika Randı 1.9293 GEL Gürcistan Laris 12.7954 INR Hindistan Rupisi 0.40946 HKD Hong Kong Doları 4.6063 IQD Irak Dinarı 0.02738 ISK İzlanda Kronu 0.25351 KZT Kazakistan Tengesi 0.06980 KES Kenya Şilini 0.27781 COP Kolombiya Pesosu 0.00859 LYD Libya Dinarı 7.3022 HUF Macar Forinti 0.09156 MKD Makedonya Dinarı 0.60400 MYR Malezya Ringgiti 8.0869 MXN Meksika Pesosu 1.7415 EGP Mısır Lirası 0.71317 MDL Moldova Leyi 1.9164 NAD Namibya Doları 1.9293 NGN Nijerya Nairası 0.02383 UZS Özbekistan Somu 0.00277 PEN Peru Yeni Solu 9.6506 PLN Polonya Zlotisi 8.8408 RSD Sırp Dinarı 0.31751 SGD Singapur Doları 26.5081 SDG Sudan Poundu 0.05972 SYR Suriye Lirası 0.00276 SZL Svaiziland Lilangeni 1.9303 THB Tayland Bahtı 1.0617 TND Tunus Dinarı 11.2188 TMT Türkmenistan Manatı 10.2482 UAH Ukrayna Hryvnası 0.86504 OMR Umman Riyali 93.1535 JOD Ürdün Dinarı 50.5397 VND Vietnam Dongu 0.00142 ILS Yeni İsrail Şekeli 10.0921 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0925 NZD Yeni Zelanda Doları 20.2999

Yukarıdaki bilgiler, TCMB'nin döviz kurlarını takip eden yatırımcılar için önemli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.