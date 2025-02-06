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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ait güncel kur tablosunu açıkladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:41
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu

TCMB'nin güncel döviz kur tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer alıyor:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03403
ALLArnavutluk Leki0.37595
BHDBahreyn Dinarı95.1326
BDTBangladeş Takası0.29410
BAMBosna-Hersek Marki18.9564
BWPBotsvana Pulası2.5805
BRLBrezilya Reali6.1769
DZDCezayir Dinarı0.26492
CZKÇek Korunası1.4803
IDREndonezya Rupisi0.00220
MADFas Dirhemi3.5761
PHPFilipin Pesosu0.61722
ZARGüney Afrika Randı1.9293
GELGürcistan Laris12.7954
INRHindistan Rupisi0.40946
HKDHong Kong Doları4.6063
IQDIrak Dinarı0.02738
ISKİzlanda Kronu0.25351
KZTKazakistan Tengesi0.06980
KESKenya Şilini0.27781
COPKolombiya Pesosu0.00859
LYDLibya Dinarı7.3022
HUFMacar Forinti0.09156
MKDMakedonya Dinarı0.60400
MYRMalezya Ringgiti8.0869
MXNMeksika Pesosu1.7415
EGPMısır Lirası0.71317
MDLMoldova Leyi1.9164
NADNamibya Doları1.9293
NGNNijerya Nairası0.02383
UZSÖzbekistan Somu0.00277
PENPeru Yeni Solu9.6506
PLNPolonya Zlotisi8.8408
RSDSırp Dinarı0.31751
SGDSingapur Doları26.5081
SDGSudan Poundu0.05972
SYRSuriye Lirası0.00276
SZLSvaiziland Lilangeni1.9303
THBTayland Bahtı1.0617
TNDTunus Dinarı11.2188
TMTTürkmenistan Manatı10.2482
UAHUkrayna Hryvnası0.86504
OMRUmman Riyali93.1535
JODÜrdün Dinarı50.5397
VNDVietnam Dongu0.00142
ILSYeni İsrail Şekeli10.0921
TWDYeni Tayvan Doları1.0925
NZDYeni Zelanda Doları20.2999

Yukarıdaki bilgiler, TCMB'nin döviz kurlarını takip eden yatırımcılar için önemli bir kaynak olma özelliği taşımaktadır.

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