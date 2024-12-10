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TCMB'den Dezenflasyon Süreci ve Çıktı Açığı Analizi: Talep Düşüşü Devam Ediyor

TCMB'nin yayımladığı analize göre, iç talepteki yavaşlama enflasyonu destekliyor ve çıktı açığı negatif düzeylere düşmesi öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 08:12
TCMB'den Dezenflasyon Süreci ve Çıktı Açığı Analizi: Talep Düşüşü Devam Ediyor

TCMB'den 'Dezenflasyon Sürecinde Çıktı Açığı Göstergeleri' Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son analizi, çıktı açığı göstergelerinin talepteki yavaşlamayı ve buna bağlı olarak enflasyondaki düşüşü desteklediğini ortaya koyuyor. Analizhazırlayan ekonomist Abdullah Kazdal, sıkı para politikasının iç talepteki dengelenmeye yol açacağını ve çıktı açığının negatif düzeylere gerilemesini beklediklerini belirtti.

İç Talep ve Çıktı Açığı Rağbeti

TCMB'nin blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yayımlanan analizde, talebin fiyatlama davranışları üzerindeki etkisinin anlaşılmasının en etkin yolunun çıktı açığı seviyesini incelemek olduğu vurgulandı. Analizde, fiili üretim seviyesinin potansiyel üretim seviyesinin üzerindeyse, çıktı açığının pozitif değer alacağının altı çizildi. Bu durum, talep baskılarının arttığını ve enflasyonist etkilerin güçlendiğini işaret ediyor.

Çıktı Açığını Tahmin Etmenin Yöntemleri

Çıktı açığının önemli bir gösterge olduğunu ifade eden TCMB, potansiyel büyümenin doğrudan ölçülememesinden dolayı çeşitli tahmin yöntemleri kullanmak gerektiğini belirtti. Analizde, şu ifadeler yer aldı: "Farklı yaklaşımlarla elde edilen çıktı açığı göstergeleri, belirsizlik içerebilir ve göstergeler arasındaki değişim oranlarında farklılıklar görülebilir."

TCMB'nin Kapsamlı Göstergeleri

TCMB, çıktı açığını en iyi şekilde tahmin etmek amacıyla kapsamlı bir gösterge seti oluşturmuş durumda. Bu göstergeler üç ana başlık altında toplanmaktadır:

  • İstatistiksel filtreleme yöntemlerine dayanan göstergeler
  • Öncü göstergelerden oluşturulan seriler
  • Yarı yapısal genel denge modelleri

Bu kapsamda, 2023 yılı ikinci çeyreğinde yüksek pozitif seviyelere ulaşan çıktı açığının, kademeli faiz artışları sonucunda gerilediği belirtilmekte. Özellikle, 2024 yılı itibarıyla birçok gösterge negatif seviyelere inmeye başlamıştır.

Sonuç ve Beklentiler

Tüm bu veriler ışığında, TCMB'nin analizi, talepteki azalışın ve buna bağlı olarak enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere ulaşıldığını ortaya koyuyor. Sıkı para politikalarının etkisiyle iç talebin dengeleneceği ve negatif düzeylere gelen çıktı açığının dezenflasyon sürecinin önemli bir parçası olacağı öngörülüyor.

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