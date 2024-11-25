TCMB'den Dikkat Çeken Döviz Kuru Açıklaması

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Bu tablodaki döviz kurlarının bazı detayları ise aşağıda yer almaktadır.

Döviz Çeşitlerine Göre TL Karşılıkları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.03440 ALL NAVUTLUK LEKİ 0.36890 BHD BAHREYN DİNARI 91.6518 BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.28912 BAM BOSNA HERSEK MARKI 18.4653 BWP BOTSVANA PULASI 2.5290 BRL BREZİLYA REALİ 5.9555 DZD CEZAYİR DİNARI 0.25824 CZK ÇEK KORUNASI 1.4301 IDR DONEZYA RUPİSİ 0.00218 MAD FAS DİRHEMİ 3.4378 PHP FİLİPİN PESOSU 0.58554 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.9114 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 12.6001 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.40992 HKD HONG KONG DOLARI 4.4405 IQD IRAK DİNARI 0.02637 ISK İZLANDA KRONU 0.24987 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.06922 KES KENYA ŞİLİNİ 0.26731 COP KOLOMBİYA PESOSU 0.00782 LYD LİBYA DİNARI 7.0591 HUF MACAR FORİNTİ 0.08819 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.58898 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 7.7604 MXN MEKSİKA PESOSU 1.6950 EGP MISIR LİRASI 0.69628 MDL MOLDOVA LEYİ 1.8900 NAD NAMİBYA DOLARI 1.9116 NGN NİJERYA NAİRASI 0.02040 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00269 PEN PERU YENİ SOLU 9.1220 PLN POLONYA ZLOTİSİ 8.3692 RSD SIRP DİNARI 0.30950 SGD SİNGAPUR DOLARI 25.6407 SDG SUDAN POUNDU 0.05754 SYR SURİYE LİRASI 0.00266 SZL SVAZİLAND LİLA NGENİSİ 1.9115 THB TAYLAND BAHTI 0.99854 TND TUNUS DİNARI 10.9096 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 9.8721 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.83251 OMR UMMAN RİYALİ 89.7425 JOD ÜRDÜN DİNARI 48.6750 VND VİETNAM DONGU 0.00136 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 9.3968 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.0639 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 20.1994

TCMB tarafından yayımlanan döviz kurlarının, döviz ticareti yapacaklar için önemli bir referans niteliği taşıdığı unutulmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.