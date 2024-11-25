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TCMB'den Dikkat Çeken Döviz Kuru Açıklaması

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 16:03
TCMB'den Dikkat Çeken Döviz Kuru Açıklaması

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Bu tablodaki döviz kurlarının bazı detayları ise aşağıda yer almaktadır.

Döviz Çeşitlerine Göre TL Karşılıkları

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03440
ALLNAVUTLUK LEKİ0.36890
BHDBAHREYN DİNARI91.6518
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.28912
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.4653
BWPBOTSVANA PULASI2.5290
BRLBREZİLYA REALİ5.9555
DZDCEZAYİR DİNARI0.25824
CZKÇEK KORUNASI1.4301
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00218
MADFAS DİRHEMİ3.4378
PHPFİLİPİN PESOSU0.58554
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9114
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.6001
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.40992
HKDHONG KONG DOLARI4.4405
IQDIRAK DİNARI0.02637
ISKİZLANDA KRONU0.24987
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06922
KESKENYA ŞİLİNİ0.26731
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00782
LYDLİBYA DİNARI7.0591
HUFMACAR FORİNTİ0.08819
MKDMAKEDONYA DİNARI0.58898
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.7604
MXNMEKSİKA PESOSU1.6950
EGPMISIR LİRASI0.69628
MDLMOLDOVA LEYİ1.8900
NADNAMİBYA DOLARI1.9116
NGNNİJERYA NAİRASI0.02040
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00269
PENPERU YENİ SOLU9.1220
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.3692
RSDSIRP DİNARI0.30950
SGDSİNGAPUR DOLARI25.6407
SDGSUDAN POUNDU0.05754
SYRSURİYE LİRASI0.00266
SZLSVAZİLAND LİLA NGENİSİ1.9115
THBTAYLAND BAHTI0.99854
TNDTUNUS DİNARI10.9096
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI9.8721
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.83251
OMRUMMAN RİYALİ89.7425
JODÜRDÜN DİNARI48.6750
VNDVİETNAM DONGU0.00136
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.3968
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0639
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.1994

TCMB tarafından yayımlanan döviz kurlarının, döviz ticareti yapacaklar için önemli bir referans niteliği taşıdığı unutulmamalıdır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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