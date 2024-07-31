TCMB'den Döviz Kurları Tablosu

TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için güncel kur tablosunu kamuoyuna duyurdu.
Döviz Kurları Tablosu
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03552
|ALL
|Arnavutluk Lek'i
|0.35740
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|87.8395
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28182
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.2876
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.4438
|BRL
|Brezilya Reali
|5.8999
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.24618
|CZK
|Çek Korunası
|1.4087
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00204
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.3422
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.56696
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8148
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.1964
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.39565
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.2386
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02528
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.23953
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.06970
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00812
|LYD
|Libya Dinarı
|6.8531
|HUF
|Macar Forinti
|0.09058
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.58139
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.2072
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7644
|EGP
|Mısır Lirası
|0.68127
|MDL
|Moldova Leyi
|1.8708
|NAD
|Namibya Doları
|1.8153
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.01995
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00264
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.8758
|PLN
|Polonya Zloti
|8.3592
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.30626
|SGD
|Singapur Doları
|24.7437
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05515
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00255
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.8150
|THB
|Güney Afrika Randı
|0.92871
|TND
|Tunus Dinarı
|10.6783
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.4615
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.80636
|OMR
|Umman Riyali
|86.1170
|JOD
|Ürdün Dinarı
|46.7042
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00131
|ILS
|Yeni Şekel
|8.7957
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0109
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|19.6014