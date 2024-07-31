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TCMB'den Döviz Kurları Tablosu

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:47
TCMB'den Döviz Kurları Tablosu

TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için güncel kur tablosunu kamuoyuna duyurdu.

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03552
ALL Arnavutluk Lek'i 0.35740
BHD Bahreyn Dinarı 87.8395
BDT Bangladeş Takası 0.28182
BAM Bosna-Hersek Markı 18.2876
BWP Botsvana Pulası 2.4438
BRL Brezilya Reali 5.8999
DZD Cezayir Dinarı 0.24618
CZK Çek Korunası 1.4087
IDR Endonezya Rupisi 0.00204
MAD Fas Dirhemi 3.3422
PHP Filipin Pesosu 0.56696
ZAR Güney Afrika Randı 1.8148
GEL Gürcistan Lari 12.1964
INR Hindistan Rupisi 0.39565
HKD Hong Kong Doları 4.2386
IQD Irak Dinarı 0.02528
ISK İzlanda Kronu 0.23953
KZT Kazakistan Tengesi 0.06970
COP Kolombiya Pesosu 0.00812
LYD Libya Dinarı 6.8531
HUF Macar Forinti 0.09058
MKD Makedonya Dinarı 0.58139
MYR Malezya Ringgiti 7.2072
MXN Meksika Pesosu 1.7644
EGP Mısır Lirası 0.68127
MDL Moldova Leyi 1.8708
NAD Namibya Doları 1.8153
NGN Nijerya Nairası 0.01995
UZS Özbekistan Somu 0.00264
PEN Peru Yeni Solu 8.8758
PLN Polonya Zloti 8.3592
RSD Sırp Dinarı 0.30626
SGD Singapur Doları 24.7437
SDG Sudan Poundu 0.05515
SYR Suriye Lirası 0.00255
SZL Svaziland Lilangeni 1.8150
THB Güney Afrika Randı 0.92871
TND Tunus Dinarı 10.6783
TMT Türkmenistan Manatı 9.4615
UAH Ukrayna Hryvnası 0.80636
OMR Umman Riyali 86.1170
JOD Ürdün Dinarı 46.7042
VND Vietnam Dongu 0.00131
ILS Yeni Şekel 8.7957
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0109
NZD Yeni Zelanda Doları 19.6014

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