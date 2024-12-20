TCMB'den KKM'de Düşüşü Destekleyecek Önemli Düzenlemeler

TCMB'den KKM'ye Yönelik Yeni Adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki çıkışı destekleyecek önemli düzenlemeler gerçekleştirdi. TCMB, resmi web sitesinde yayımladığı basın duyurusunda, makroihtiyati çerçeve kapsamında atılan adımlar hakkında bilgi verdi.

Faiz Oranlarında Düşüş

Duyuruda KKM bakiyesindeki azalışın desteklenmesi amacıyla atılan adımların önemli olduğu vurgulandı. KKM'nin Türk lirasına geçiş hedefinin yüzde 70'ten yüzde 60'a indirildiği belirtildi.

Ayrıca, KKM hesapları için belirlenen asgari faiz oranının politika faizinin yüzde 70'inden yüzde 50'sine düşürüldüğü ifade edildi. KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıklara yönelik faiz veya telafi ödemesi uygulamasının ise yeni açılan ve yenilenecek olan KKM hesapları için kaldırıldığı duyuruldu.

Bu yeni düzenlemeler, KKM hesaplarının daha cazip hale gelmesi ve Türk lirasına yönelimi artırma amacı taşımaktadır.