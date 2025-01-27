DOLAR
35,72 -0,14%
EURO
37,57 -0,27%
ALTIN
3.180,86 0%
BITCOIN
3.537.330,51 5,66%

TCMB'den Mevduat Büyüklüğüne Göre Faiz Ayrışması Analizi

TCMB, mevduat büyüklüğünün faiz oranları üzerindeki etkilerini içeren kapsamlı bir analiz yayımladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 13:57
TCMB'den Mevduat Büyüklüğüne Göre Faiz Ayrışması Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Ekonomi Notları" çalışması kapsamında "Mevduat Büyüklüğüne Göre Faizlerdeki Ayrışmayı Etkileyen Faktörler" konulu bir analiz yayımladı. Bu çalışmada, mevduat büyüklüğünün faiz oranları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulandı. Özellikle, yüksek tutarlı mevduata uygulanan faiz oranlarının, düşük tutarlı mevduata göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan çalışmada, bankaların mevduata uyguladıkları faiz oranlarının mevduat büyüklüklerine göre belirgin bir ayrışma gösterdiği ifade edildi. Küçük tutarlı mevduat sahiplerinin, büyük tutarlı mevduat sahiplerine kıyasla daha düşük faiz oranlarıyla karşılaştığı belirtildi. Yüksek ve düşük tutarlı mevduat faizleri arasındaki farkın enflasyon beklentilerinin bozulduğu ve para politikasının sıkılaştığı dönemlerde arttığı gözlemlendi.

Çalışmada, mevduat büyüklüğüne göre faiz ayrışmasının boyutunun, sistematik olarak bankaların büyüklüğüne ve likiditesine duyarlı olduğu kaydedildi. Özellikle, bankaların politikalarının da bu ayrışmada etkili olduğu, 2022 yılı son çeyreğinden itibaren faiz farklılaşmasının arttığı gözlemlendi.

Analiz, yüksek tutarlı mevduat sahiplerinin finansal okur yazarlıklarının daha fazla olduğunu ve banka riskliliğini daha iyi izlediklerini öne sürerken, düşük tutarlı mevduatın sigortalanmasının daha fazla olmasının da faiz farkını etkileyen bir etmen olduğu vurgulandı. Yüksek tutarlı mevduat sahipleri, bankalar tarafından daha yüksek faiz oranlarıyla ödüllendirilirken, bu durumun yatırımcılar üzerindeki etkileri de dikkate alındı.

TCMB çalışmasında, aynı zamanda bankaların büyüklüğü ve likidite durumlarının da mevduat büyüklüğüne göre faiz farklılaşmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi. Araştırmalar, TL mevduat payını artırmaya yönelik politikalardan kaynaklanan faiz farkının yükselme eğiliminde olduğunu saptadı. Düşük tutarlı mevduata sahip yatırımcıların yüksek tutarlı mevduata benzer faizler alması durumunda, tüketim yerine tasarruf tercihinin artarak enflasyon görünümüne olumlu katkı sağlayabileceğinin altı çizildi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin İmalat Sektörü 2025'e Daralma ile Başladı
2
Emekli maaşını 17'si ila 21'i arasında alanlar dikkat! Hükümetten emekliye süper jest geldi
3
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte: 12.396,42 TL
4
Trabzon'da Mezgit ve İstavritin Kilogramı 100 Lira
5
TCMB'den Mevduat Büyüklüğüne Göre Faiz Ayrışması Analizi
6
Akaryakıt Sektörünün Sorunları Çanakkale'de Görüşüldü
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Yükseliyor: Yarın İçin 3 Bin Lira Zirvesi

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!