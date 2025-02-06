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TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri Gerçekleştirildi

TCMB, üç farklı TL depo alım ihalesi düzenleyerek toplamda 546 milyar 679 milyon lira tutarını işlem hacmi olarak kaydetti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:57
TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri Gerçekleştirildi

TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 546 milyar 679 milyon lira, 100 milyar lira ve 20 milyar lira olmak üzere üç TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

546 Milyar Liralık İhale Detayları

TCMB'nin 7 Şubat vadeli 546 milyar 679 milyon liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 546 milyar 679 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45 olarak tespit edildi.

100 Milyar Liralık İhale Detayları

6 Mart vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 8 milyar 700 milyon lira oldu. Bu ihale kapsamında minimum faiz oranı yüzde 45,97, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,98 olarak belirlendi.

20 Milyar Liralık İhale Detayları

Bankanın 13 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 200 milyon lira oldu. Bu ihale sonunda minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.

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