TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Kur ve Çapraz Kurlar

TCMB'nin saat 15:30'da açıkladığı gösterge döviz kurları ve çapraz kurlarının güncel listesi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:39
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Kur ve Çapraz Kurlar

TCMB Döviz Kurları (15:30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir.

Göstergelik Döviz Kurları

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.37264, Döviz Satış: 41.44714, Efektif Alış: 41.34364, Efektif Satış: 41.50931

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.28922, Döviz Satış: 27.46712, Efektif Alış: 27.16362, Efektif Satış: 27.63191

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.51376, Döviz Satış: 6.54576, Efektif Alış: 6.50926, Efektif Satış: 6.56081

1 EURO — Döviz Alış: 48.69354, Döviz Satış: 48.78124, Efektif Alış: 48.65944, Efektif Satış: 48.85441

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.66645, Döviz Satış: 55.95665, Efektif Alış: 55.62755, Efektif Satış: 56.04061

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.99315, Döviz Satış: 52.32705, Efektif Alış: 51.91525, Efektif Satış: 52.40551

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.39614, Döviz Satış: 4.44164, Efektif Alış: 4.39304, Efektif Satış: 4.45181

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.80092, Döviz Satış: 29.93532, Efektif Alış: 29.69063, Efektif Satış: 30.04901

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 135.02041, Döviz Satış: 136.78711, Efektif Alış: 132.99511, Efektif Satış: 138.83891

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.15674, Döviz Satış: 4.18474, Efektif Alış: 4.15384, Efektif Satış: 4.19431

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.03001, Döviz Satış: 11.0499, Efektif Alış: 10.94731, Efektif Satış: 11.13271

1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.83822, Döviz Satış: 28.0226, Efektif Alış: 27.73522, Efektif Satış: 28.12911

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7581, Döviz Satış: 25.08201

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5345, Döviz Satış: 9.65931

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49166, Döviz Satış: 0.498101

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7763, Döviz Satış: 5.85191

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14511, Döviz Satış: 0.147011

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2878, Döviz Satış: 11.43551

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02942, Döviz Satış: 0.029801

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2004, Döviz Satış: 24.51711

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2008, Döviz Satış: 11.3474

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5125 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.3418 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.7939 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.3712 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 148.26 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3864 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 9.9287 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1770 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3478 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2819 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6617 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3149 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 83.68 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1223 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.52 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6447 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1399 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bilgi için: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37214 ABD DOLARI; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.8200 TÜRK LİRASI

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin, DTÖ'deki 'gelişmekte olan ülke' ayrıcalıklarından feragat etti
2
AB'den Apple, Google, Microsoft ve Booking.com'a finansal dolandırıcılık soruşturması
3
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Kur ve Çapraz Kurlar
4
BIST 100 Gün Ortası: Dolar 41,4660, Avro 48,8410, Altın Ons 3.768$
5
Gine Yatırım Çağrısı: 2035'e 10.000 MW ve Yenilenebilir Enerji Önceliği
6
Kapasite Kullanım Oranı Eylülde Yüzde 74'e Yükseldi
7
Asya Borsaları Karışık Seyir: Alibaba Yükseliyor, Ragasa Alarmı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası