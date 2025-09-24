TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Kur ve Çapraz Kurlar

TCMB Döviz Kurları (15:30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir.
Göstergelik Döviz Kurları
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.37264, Döviz Satış: 41.44714, Efektif Alış: 41.34364, Efektif Satış: 41.50931
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.28922, Döviz Satış: 27.46712, Efektif Alış: 27.16362, Efektif Satış: 27.63191
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.51376, Döviz Satış: 6.54576, Efektif Alış: 6.50926, Efektif Satış: 6.56081
1 EURO — Döviz Alış: 48.69354, Döviz Satış: 48.78124, Efektif Alış: 48.65944, Efektif Satış: 48.85441
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.66645, Döviz Satış: 55.95665, Efektif Alış: 55.62755, Efektif Satış: 56.04061
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.99315, Döviz Satış: 52.32705, Efektif Alış: 51.91525, Efektif Satış: 52.40551
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.39614, Döviz Satış: 4.44164, Efektif Alış: 4.39304, Efektif Satış: 4.45181
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.80092, Döviz Satış: 29.93532, Efektif Alış: 29.69063, Efektif Satış: 30.04901
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 135.02041, Döviz Satış: 136.78711, Efektif Alış: 132.99511, Efektif Satış: 138.83891
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.15674, Döviz Satış: 4.18474, Efektif Alış: 4.15384, Efektif Satış: 4.19431
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.03001, Döviz Satış: 11.0499, Efektif Alış: 10.94731, Efektif Satış: 11.13271
1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.83822, Döviz Satış: 28.0226, Efektif Alış: 27.73522, Efektif Satış: 28.12911
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7581, Döviz Satış: 25.08201
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5345, Döviz Satış: 9.65931
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.49166, Döviz Satış: 0.498101
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7763, Döviz Satış: 5.85191
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14511, Döviz Satış: 0.147011
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2878, Döviz Satış: 11.43551
1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02942, Döviz Satış: 0.029801
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2004, Döviz Satış: 24.51711
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2008, Döviz Satış: 11.3474
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.5125 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.3418 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.7939 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.3712 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 148.26 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3864 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 9.9287 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1770 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3478 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2819 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6617 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.3149 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 83.68 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1223 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.52 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6447 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1399 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi için: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37214 ABD DOLARI; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.8200 TÜRK LİRASI