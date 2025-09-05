TCMB Döviz Kurları (15.30) — Güncel Kurlar

TCMB Döviz Kurları — Saat 15.30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyledir:
Gösterge Niteliğindeki Kurlar
BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI41.097041.171141.068241.2328
1AVUSTRALYA DOLARI26.820726.995626.697327.1576
1DANİMARKA KRONU6.42196.45356.41746.4683
1EURO48.013348.099847.979748.1720
1İNGİLİZ STERLİNİ55.258055.546155.219355.6294
1İSVİÇRE FRANGI51.030351.357950.953751.4350
1İSVEÇ KRONU4.34454.38954.34154.3996
1KANADA DOLARI29.745229.879429.635229.9929
1KUVEYT DİNARI133.6611135.4101131.6562137.4412
1NORVEÇ KRONU4.07874.10614.07584.1156
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ10.953110.972810.870911.0551100
1JAPON YENİ27.666027.849227.563727.95511
1BULGAR LEVASI24.410924.73031
1RUMEN LEYİ9.40189.52481
1RUS RUBLESİ0.502090.508661
1ÇİN YUANI5.72555.8004
1PAKİSTAN RUPİSİ0.144010.145891
1KATAR RİYALİ11.212211.3589
1GÜNEY KORE WONU0.029390.02977
1AZERBAYCAN YENİ MANATI24.039224.3538
Çapraz Kurlar
ÇAPRAZ KURLAR1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ11.126211.2718
BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5287AVUSTRALYA DOLARI1
ABD DOLARI6.3896DANİMARKA KRONU1
ABD DOLARI0.8035İSVİÇRE FRANGI1
ABD DOLARI9.4193İSVEÇ KRONU1
ABD DOLARI148.19JAPON YENİ1
ABD DOLARI1.3798KANADA DOLARI1
ABD DOLARI10.05NORVEÇ KRONU1
ABD DOLARI3.7521SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1
EURO1.1683ABD DOLARI1
İNGİLİZ STERLİNİ1.3469ABD DOLARI1
KUVEYT DİNARI3.2707ABD DOLARI1
ABD DOLARI1.6741BULGAR LEVASI1
ABD DOLARI4.3467RUMEN LEYİ1
ABD DOLARI81.39RUS RUBLESİ1
ABD DOLARI7.1377ÇİN YUANI1
ABD DOLARI283.78PAKİSTAN RUPİSİ1
ABD DOLARI3.6448KATAR RİYALİ1
ABD DOLARI1391GÜNEY KORE WONU1
ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI1
ABD DOLARI3.6730BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi İçin
BİLGİ İÇİN1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.36854ABD DOLARI1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)56.2934TÜRK LİRASI