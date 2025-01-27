TCMB Döviz Kurları: 15.30 Güncellemesi

TCMB Döviz Kurları Güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15.30'da döviz kurlarını belirleyerek güncel verileri paylaştı. Aşağıda, gösterge niteliği taşıyan döviz alış ve döviz satış kurları yer almaktadır:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 35.6602 35.7244 35.6352 35.7780 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.3828 22.5288 22.2799 22.6640 1 DANİMARKA KRONU 5.0027 5.0273 4.9992 5.0389 1 EURO 37.3915 37.4589 37.3653 37.5150 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.3911 44.6225 44.3600 44.6895 1 İSVİÇRE FRANGI 39.4352 39.6884 39.3760 39.7479 1 İSVEÇ KRONU 3.2382 3.2717 3.2359 3.2792 1 KANADA DOLARI 24.7741 24.8859 24.6825 24.9804 1 KUVEYT DİNARI 115.1041 116.6103 113.3776 118.3594 1 NORVEÇ KRONU 3.1639 3.1852 3.1617 3.1925 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.5066 9.5237 9.4353 9.5951 100 JAPON YENİ 22.9619 23.1140 22.8770 23.2018 1 BULGAR LEVASI 19.0103 19.2590 -- -- 1 RUMEN LEYİ 7.4724 7.5701 -- -- 100 RUS RUBLESİ 0.3630 0.3677 -- -- 1 İRAN RİYALİ 0.0080 0.0081 -- -- 1 ÇİN YUANI 4.8841 4.9480 -- -- 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1271 0.1288 -- -- 1 KATAR RİYALİ 9.7263 9.8536 -- -- 1 GÜNEY KORE WONU 0.0247 0.0250 -- -- 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.8590 21.1320 -- -- 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.6546 9.7800 -- --

Çapraz Kurlar

Ayrıca, döviz cinslerine göre çapraz kurlar şu şekildedir:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.5894 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 7.1171 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9022 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 10.97 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 154.93 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.4375 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 11.24 NORVEÇ KRONU 1 EURO 1.0486 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2470 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2460 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.8653 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.7455 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 97.68 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 442081 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.2604 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 278.83 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 1434 KATAR RİYALİ 1 ABD DOLARI 1.7000 GÜNEY KORE WONU 1 ABD DOLARI 3.6729 AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 ABD DOLARI 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bu bilgiler, ticaret ve finans dünyasında önemli rol oynayan döviz kurlarını takip etmek isteyenler için kritik öneme sahiptir. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.