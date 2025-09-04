DOLAR
TCMB Döviz Kurları (Gösterge - Saat 15.30)

TCMB'nin saat 15.30'da ilan ettiği gösterge döviz kurları ve çapraz kurlar listesi. ABD Doları, Euro, Sterlin ve diğer para birimlerinin alış/satış ve efektif kurları.

TCMB Döviz Kurları (Gösterge - Saat 15.30)

TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde:

Gösterge Döviz Kurları

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.09084, Döviz Satış: 41.16484, Efektif Alış: 41.06204, Efektif Satış: 41.22661

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.7360, Döviz Satış: 26.9104, Efektif Alış: 26.6131, Efektif Satış: 27.0719

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4033, Döviz Satış: 6.4347, Efektif Alış: 6.3988, Efektif Satış: 6.4495

1 EURO — Döviz Alış: 47.8704, Döviz Satış: 47.9567, Efektif Alış: 47.8369, Efektif Satış: 48.0286

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.1310, Döviz Satış: 55.4185, Efektif Alış: 55.0924, Efektif Satış: 55.5016

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.9264, Döviz Satış: 51.2534, Efektif Alış: 50.8500, Efektif Satış: 51.3303

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3289, Döviz Satış: 4.3737, Efektif Alış: 4.3259, Efektif Satış: 4.3838

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7002, Döviz Satış: 29.8341, Efektif Alış: 29.5903, Efektif Satış: 29.9475

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.6030, Döviz Satış: 135.3512, Efektif Alış: 131.5990, Efektif Satış: 137.3815

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0621, Döviz Satış: 4.0894, Efektif Alış: 4.0593, Efektif Satış: 4.0988

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9508, Döviz Satış: 10.9706, Efektif Alış: 10.8687, Efektif Satış: 11.0528

1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.6437, Döviz Satış: 27.8267, Efektif Alış: 27.5414, Efektif Satış: 27.9325

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.3367, Döviz Satış: 24.6551

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3755, Döviz Satış: 9.4981

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.5039, Döviz Satış: 0.5105

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7224, Döviz Satış: 5.7973

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.1439, Döviz Satış: 0.1458

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2106, Döviz Satış: 11.3573

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.0293, Döviz Satış: 0.0297

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.0356, Döviz Satış: 24.3501

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1246, Döviz Satış: 11.2701

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.5333 — Döviz Cinsi: AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 6.4072 — Döviz Cinsi: DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 0.8050 — Döviz Cinsi: İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 9.4518 — Döviz Cinsi: İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 148.29 — Döviz Cinsi: JAPON YENİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.3817 — Döviz Cinsi: KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 10.09 — Döviz Cinsi: NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.7523 — Döviz Cinsi: SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO — Çapraz Kur: 1.1650 — Döviz Cinsi: ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Çapraz Kur: 1.3440 — Döviz Cinsi: ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI — Çapraz Kur: 3.2697 — Döviz Cinsi: ABD DOLARI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.6790 — Döviz Cinsi: BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 4.3582 — Döviz Cinsi: RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 81.09 — Döviz Cinsi: RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 7.1404 — Döviz Cinsi: ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 283.83 — Döviz Cinsi: PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.6448 — Döviz Cinsi: KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1393 — Döviz Cinsi: GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.7000 — Döviz Cinsi: AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.6730 — Döviz Cinsi: BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Ek Bilgiler

Bilgi için: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — Çapraz Kur: 1.36695 — Döviz Cinsi: ABD DOLARI

Bilgi için: 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — Çapraz Kur: 56.2196 — Döviz Cinsi: TÜRK LİRASI

