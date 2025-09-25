TCMB Döviz Kurları Güncellemesi: Saat 15.30'da Belirlenen Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ve çapraz kurların tam listesi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:40
TCMB Döviz Kurları Güncellemesi: Saat 15.30'da Belirlenen Kurlar

TCMB Gösterge Döviz Kurları (saat 15.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde:

Spot Kurlar

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.3950 , Döviz Satış: 41.4695 , Efektif Alış: 41.3660 , Efektif Satış: 41.5317

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.2223 , Döviz Satış: 27.3999 , Efektif Alış: 27.0971 , Efektif Satış: 27.5643

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.5022 , Döviz Satış: 6.5342 , Efektif Alış: 6.4977 , Efektif Satış: 6.5492

1 EURO — Döviz Alış: 48.6070 , Döviz Satış: 48.6946 , Efektif Alış: 48.5730 , Efektif Satış: 48.7676

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.5629 , Döviz Satış: 55.8526 , Efektif Alış: 55.5240 , Efektif Satış: 55.9363

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.8921 , Döviz Satış: 52.2253 , Efektif Alış: 51.8143 , Efektif Satış: 52.3037

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3874 , Döviz Satış: 4.4328 , Efektif Alış: 4.3843 , Efektif Satış: 4.4430

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7494 , Döviz Satış: 29.8836 , Efektif Alış: 29.6393 , Efektif Satış: 29.9971

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.9022 , Döviz Satış: 136.6674 , Efektif Alış: 132.8787 , Efektif Satış: 138.7174

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1532 , Döviz Satış: 4.1812 , Efektif Alış: 4.1503 , Efektif Satış: 4.1908

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.0369 , Döviz Satış: 11.0568 , Efektif Alış: 10.9541 , Efektif Satış: 11.1397

1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.7528 , Döviz Satış: 27.9366 , Efektif Alış: 27.6501 , Efektif Satış: 28.0428

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7146 , Döviz Satış: 25.0380

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5230 , Döviz Satış: 9.6476

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.4925 , Döviz Satış: 0.4989

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7779 , Döviz Satış: 5.8535

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14517 , Döviz Satış: 0.14707

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2931 , Döviz Satış: 11.4409

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02936 , Döviz Satış: 0.02975

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2135 , Döviz Satış: 24.5303

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2069 , Döviz Satış: 11.3535

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5170 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.3564 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.7959 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.3948 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 148.80 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3896 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 9.9425 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1742 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3446 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2773 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6655 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3225 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 83.58 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1242 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.55 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6450 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1402 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

SDR (Özel Çekme Hakkı)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37049 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.7824 TÜRK LİRASI

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı — Günlük 1624 Uçuş
2
Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünitesinde Son Hazırlıklar
3
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı: Günlük 1599 Uçuş
4
Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara Serbest Piyasa (Çarşamba-Perşembe)
5
MediaMarkt'ın Büyük İndirim Kampanyası: Stoklar Eritiliyor
6
ICRYPEX Türkiye: ICRYPEX Global'in İddiaları Yalanlandı
7
Nüfusa Göre En Fazla Esnaf Burdur; Çanakkale İkinci

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim