TCMB Döviz Kurları Güncellemesi: Saat 15.30'da Belirlenen Kurlar

TCMB Gösterge Döviz Kurları (saat 15.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şu şekilde:
Spot Kurlar
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.3950 , Döviz Satış: 41.4695 , Efektif Alış: 41.3660 , Efektif Satış: 41.5317
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.2223 , Döviz Satış: 27.3999 , Efektif Alış: 27.0971 , Efektif Satış: 27.5643
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.5022 , Döviz Satış: 6.5342 , Efektif Alış: 6.4977 , Efektif Satış: 6.5492
1 EURO — Döviz Alış: 48.6070 , Döviz Satış: 48.6946 , Efektif Alış: 48.5730 , Efektif Satış: 48.7676
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.5629 , Döviz Satış: 55.8526 , Efektif Alış: 55.5240 , Efektif Satış: 55.9363
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.8921 , Döviz Satış: 52.2253 , Efektif Alış: 51.8143 , Efektif Satış: 52.3037
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3874 , Döviz Satış: 4.4328 , Efektif Alış: 4.3843 , Efektif Satış: 4.4430
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7494 , Döviz Satış: 29.8836 , Efektif Alış: 29.6393 , Efektif Satış: 29.9971
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 134.9022 , Döviz Satış: 136.6674 , Efektif Alış: 132.8787 , Efektif Satış: 138.7174
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1532 , Döviz Satış: 4.1812 , Efektif Alış: 4.1503 , Efektif Satış: 4.1908
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.0369 , Döviz Satış: 11.0568 , Efektif Alış: 10.9541 , Efektif Satış: 11.1397
1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.7528 , Döviz Satış: 27.9366 , Efektif Alış: 27.6501 , Efektif Satış: 28.0428
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7146 , Döviz Satış: 25.0380
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5230 , Döviz Satış: 9.6476
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.4925 , Döviz Satış: 0.4989
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7779 , Döviz Satış: 5.8535
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14517 , Döviz Satış: 0.14707
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2931 , Döviz Satış: 11.4409
1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02936 , Döviz Satış: 0.02975
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2135 , Döviz Satış: 24.5303
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2069 , Döviz Satış: 11.3535
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.5170 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.3564 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.7959 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.3948 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 148.80 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3896 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 9.9425 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1742 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3446 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2773 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6655 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.3225 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 83.58 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1242 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.55 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6450 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1402 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
SDR (Özel Çekme Hakkı)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37049 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.7824 TÜRK LİRASI