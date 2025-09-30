TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Alış ve Satış Rakamları

TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)
Bankanın belirlediği güncel alış-satış ve efektif kurlar
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.50684, Döviz Satış: 41.58164, Efektif Alış: 41.4778, Efektif Satış: 41.64401
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.35872, Döviz Satış: 27.53712, Efektif Alış: 27.2329, Efektif Satış: 27.70231
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.52086, Döviz Satış: 6.55286, Efektif Alış: 6.51626, Efektif Satış: 6.56791
1 EURO — Döviz Alış: 48.7512, Döviz Satış: 48.8390, Efektif Alış: 48.7170, Efektif Satış: 48.91221
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.70105, Döviz Satış: 55.99145, Efektif Alış: 55.66205, Efektif Satış: 56.07541
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.97095, Döviz Satış: 52.30465, Efektif Alış: 51.89295, Efektif Satış: 52.38301
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3897, Döviz Satış: 4.4352, Efektif Alış: 4.3867, Efektif Satış: 4.44541
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.78682, Döviz Satış: 29.92112, Efektif Alış: 29.67653, Efektif Satış: 30.03481
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 135.0919, Döviz Satış: 136.8596, Efektif Alış: 133.0655, Efektif Satış: 138.91251
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1473, Döviz Satış: 4.1752, Efektif Alış: 4.1444, Efektif Satış: 4.18481
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.0676, Döviz Satış: 11.0875, Efektif Alış: 10.9846, Efektif Satış: 11.1707100
1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.9792, Döviz Satış: 28.1645, Efektif Alış: 27.8757, Efektif Satış: 28.27151
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7871, Döviz Satış: 25.11141
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5410, Döviz Satış: 9.66581
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.500280, Döviz Satış: 0.506831
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7967, Döviz Satış: 5.87261
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.145670, Döviz Satış: 0.147581
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.3235, Döviz Satış: 11.47171
1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02942, Döviz Satış: 0.029801
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2789, Döviz Satış: 24.59661
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2370, Döviz Satış: 11.3841
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.5136 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.3554 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.7968 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.4152 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 147.99 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3916 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 9.9835 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1745 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3443 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2730 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6652 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.3260 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 82.50 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1203 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.34 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6450 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1403 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6731 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37116 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.9636 TÜRK LİRASI