TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Alış ve Satış Rakamları

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ve çapraz kurların güncel alış-satış rakamları.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:38
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Alış ve Satış Rakamları

TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Bankanın belirlediği güncel alış-satış ve efektif kurlar

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.50684, Döviz Satış: 41.58164, Efektif Alış: 41.4778, Efektif Satış: 41.64401

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 27.35872, Döviz Satış: 27.53712, Efektif Alış: 27.2329, Efektif Satış: 27.70231

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.52086, Döviz Satış: 6.55286, Efektif Alış: 6.51626, Efektif Satış: 6.56791

1 EURO — Döviz Alış: 48.7512, Döviz Satış: 48.8390, Efektif Alış: 48.7170, Efektif Satış: 48.91221

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.70105, Döviz Satış: 55.99145, Efektif Alış: 55.66205, Efektif Satış: 56.07541

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.97095, Döviz Satış: 52.30465, Efektif Alış: 51.89295, Efektif Satış: 52.38301

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3897, Döviz Satış: 4.4352, Efektif Alış: 4.3867, Efektif Satış: 4.44541

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.78682, Döviz Satış: 29.92112, Efektif Alış: 29.67653, Efektif Satış: 30.03481

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 135.0919, Döviz Satış: 136.8596, Efektif Alış: 133.0655, Efektif Satış: 138.91251

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.1473, Döviz Satış: 4.1752, Efektif Alış: 4.1444, Efektif Satış: 4.18481

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 11.0676, Döviz Satış: 11.0875, Efektif Alış: 10.9846, Efektif Satış: 11.1707100

1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.9792, Döviz Satış: 28.1645, Efektif Alış: 27.8757, Efektif Satış: 28.27151

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.7871, Döviz Satış: 25.11141

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.5410, Döviz Satış: 9.66581

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.500280, Döviz Satış: 0.506831

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7967, Döviz Satış: 5.87261

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.145670, Döviz Satış: 0.147581

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.3235, Döviz Satış: 11.47171

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02942, Döviz Satış: 0.029801

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.2789, Döviz Satış: 24.59661

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.2370, Döviz Satış: 11.3841

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5136 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.3554 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.7968 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.4152 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 147.99 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3916 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 9.9835 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1745 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3443 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2730 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6652 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3260 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 82.50 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1203 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.34 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6450 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1403 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6731 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özel Çekme Hakkı (SDR)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.37116 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.9636 TÜRK LİRASI

İLGİLİ HABERLER

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Azerbaycan Yapay Zeka İşbirliği Protokolü İmzalandı
2
LPG İthalatı Temmuzda Yüzde 3,4 Artışla 317 bin 290 Ton
3
Almanya'da Eylül Yıllık Enflasyon %2,4 — ECB Hedefinin Üstünde
4
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
5
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Alış ve Satış Rakamları
6
Almanya'da işsiz sayısı Eylül'de beklenenden fazla arttı
7
Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek: Başvurular 1-31 Ekim 2025

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar