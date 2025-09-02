TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Gösterge Kurları

TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Günlük Döviz Kurları
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.0768, Döviz Satış: 41.1508, Efektif Alış: 41.0480, Efektif Satış: 41.2125
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.7003, Döviz Satış: 26.8744, Efektif Alış: 26.5775, Efektif Satış: 27.0357
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4028, Döviz Satış: 6.4343, Efektif Alış: 6.3984, Efektif Satış: 6.4491
1 EURO — Döviz Alış: 47.8603, Döviz Satış: 47.9465, Efektif Alış: 47.8268, Efektif Satış: 48.0184
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.0244, Döviz Satış: 55.3113, Efektif Alış: 54.9859, Efektif Satış: 55.3943
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.9814, Döviz Satış: 51.3087, Efektif Alış: 50.9049, Efektif Satış: 51.3857
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3335, Döviz Satış: 4.3784, Efektif Alış: 4.3305, Efektif Satış: 4.3884
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7856, Döviz Satış: 29.9200, Efektif Alış: 29.6754, Efektif Satış: 30.0337
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.5626, Döviz Satış: 135.3103, Efektif Alış: 131.5592, Efektif Satış: 137.3399
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0939, Döviz Satış: 4.1215, Efektif Alış: 4.0911, Efektif Satış: 4.1309
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9466, Döviz Satış: 10.9663, Efektif Alış: 10.8645, Efektif Satış: 11.0486
100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.6001, Döviz Satış: 27.7829, Efektif Alış: 27.4980, Efektif Satış: 27.8885
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.3350, Döviz Satış: 24.6535
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3717, Döviz Satış: 9.4943
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.5074, Döviz Satış: 0.5140
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7161, Döviz Satış: 5.7909
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14395, Döviz Satış: 0.14583
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2057, Döviz Satış: 11.3524
1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02930, Döviz Satış: 0.02968
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.0274, Döviz Satış: 24.3418
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1208, Döviz Satış: 11.2663
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.5348 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.4054 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.8039 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.4386 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 148.47 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3772 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 10.01 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7525 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1651 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3418 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2699 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6785 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.3585 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 80.50 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1459 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.75 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6452 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1394 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi İçin
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.3666 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.1862 TÜRK LİRASI