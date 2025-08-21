DOLAR
TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Güncel Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ve çapraz kurlar listelendi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:45
Güncel gösterge kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.8586, Döviz Satış: 40.9323, Efektif Alış: 40.8300, Efektif Satış: 40.9937

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.1869, Döviz Satış: 26.3576, Efektif Alış: 26.0664, Efektif Satış: 26.5158

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3662, Döviz Satış: 6.3975, Efektif Alış: 6.3617, Efektif Satış: 6.4122

1 EURO — Döviz Alış: 47.5904, Döviz Satış: 47.6762, Efektif Alış: 47.5571, Efektif Satış: 47.7477

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 54.9090, Döviz Satış: 55.1952, Efektif Alış: 54.8705, Efektif Satış: 55.2780

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.5947, Döviz Satış: 50.9196, Efektif Alış: 50.5188, Efektif Satış: 50.9959

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.2431, Döviz Satış: 4.2871, Efektif Alış: 4.2402, Efektif Satış: 4.2969

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.3950, Döviz Satış: 29.5276, Efektif Alış: 29.2862, Efektif Satış: 29.6398

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 132.9213, Döviz Satış: 134.6606, Efektif Alış: 130.9275, Efektif Satış: 136.6805

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 3.9999, Döviz Satış: 4.0268, Efektif Alış: 3.9971, Efektif Satış: 4.0361

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.8876, Döviz Satış: 10.9072, Efektif Alış: 10.8059, Efektif Satış: 10.9890

1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.5974, Döviz Satış: 27.7802, Efektif Alış: 27.4953, Efektif Satış: 27.8857

BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.1961, Döviz Satış: 24.5127

RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3570, Döviz Satış: 9.4794

RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.506700, Döviz Satış: 0.513331

ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.6605, Döviz Satış: 5.7345

PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.143200, Döviz Satış: 0.145071

KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1476, Döviz Satış: 11.2934

GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.029060, Döviz Satış: 0.029441

AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.8998, Döviz Satış: 24.2125

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0617, Döviz Satış: 11.2065

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.5566 (AVUSTRALYA DOLARI)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 6.4081 (DANİMARKA KRONU)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 0.8057 (İSVİÇRE FRANGI)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 9.5884 (İSVEÇ KRONU)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 147.70 (JAPON YENİ)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.3881 (KANADA DOLARI)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 10.19 (NORVEÇ KRONU)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.7528 (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ)

1 EURO — Çapraz Kur: 1.1648 (ABD DOLARI)

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Çapraz Kur: 1.3462 (ABD DOLARI)

1 KUVEYT DİNARI — Çapraz Kur: 3.2715 (ABD DOLARI)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.6792 (BULGAR LEVASI)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 4.3422 (RUMEN LEYİ)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 80.19 (RUS RUBLESİ)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 7.1778 (ÇİN YUANI)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 283.73 (PAKİSTAN RUPİSİ)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.6447 (KATAR RİYALİ)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1398 (GÜNEY KORE WONU)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 1.7000 (AZERBAYCAN YENİ MANATI)

1 ABD DOLARI — Çapraz Kur: 3.6730 (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ)

Bilgi

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 1.36660 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 55.8877 TÜRK LİRASI

