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TCMB, Döviz Yükümlülüğü Olan Firmalara Kur Koruma Desteğini Kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz yükümlülüğü olan firmalara yönelik kur koruma desteğini kaldırdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:45
TCMB, Döviz Yükümlülüğü Olan Firmalara Kur Koruma Desteğini Kaldırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz yükümlülüğü bulunan firmalara verilen kur koruma desteğini kaldırdığını duyurdu. Merkez Bankası, bu konuda yaptığı açıklamada, "Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya Türk Lirası Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Sağlanacak Destek Hakkında Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"in Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Kaldırılan tebliğ, ithalat bedeli veya döviz kredilerinin geri ödemelerine ilişkin yükümlülükleri bulunan yurtiçi yerleşik tüzel kişiler için döviz yükümlülükleri tutarı kadar döviz dönüşüm veya Türk Lirası cinsinden mevduat hesaplarına kur koruması desteği sağlıyordu. Bu düzenleme, 30 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Ayrıca, kaldırılan tebliğ hesap sahiplerine 1 ay ile 1 yıl arasında vadelerde sınırlı hesap açma imkanı sunuyordu.

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