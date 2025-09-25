TCMB: Eylül 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri Geriledi

TCMB, Eylül 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı; piyasa, reel sektör ve hane halkı için 12 ay sonraki yıllık enflasyon beklentileri geriledi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 10:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı.

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre; piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı, bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 olarak kayıtlara geçti.

Veri, sektörler genelinde beklentilerde belirgin bir gerileme olduğunu gösteriyor.

