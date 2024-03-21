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TCMB faiz kararını açıkladı: Yüzde 50'ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı için faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 50’ye yükselttiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.03.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:15
TCMB faiz kararını açıkladı: Yüzde 50'ye yükseldi

Son dönemde gözler Merkez Bankası’na çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının ne olacağı merak ediliyordu. TCMB, yeni faiz kararını duyurdu. Merkez Bankası, Mart ayı politika faizini 500 baz puan artırdığını ve yüzde 50’ye yükselttiğini açıkladı.

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