TCMB Gösterge Döviz Kurları (saat 15.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır.
Döviz Kurları
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.0379, Döviz Satış: 41.1118, Efektif Alış: 41.0091, Efektif Satış: 41.1735
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.8272, Döviz Satış: 27.0021, Efektif Alış: 26.7037, Efektif Satış: 27.1641
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4351, Döviz Satış: 6.4667, Efektif Alış: 6.4306, Efektif Satış: 6.4816
1 EURO — Döviz Alış: 48.1101, Döviz Satış: 48.1967, Efektif Alış: 48.0764, Efektif Satış: 48.2690
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.4270, Döviz Satış: 55.7160, Efektif Alış: 55.3882, Efektif Satış: 55.7996
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.2198, Döviz Satış: 51.5486, Efektif Alış: 51.1430, Efektif Satış: 51.6260
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3411, Döviz Satış: 4.3861, Efektif Alış: 4.3381, Efektif Satış: 4.3962
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.8209, Döviz Satış: 29.9554, Efektif Alış: 29.7106, Efektif Satış: 30.0693
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.5568, Döviz Satış: 135.3044, Efektif Alış: 131.5535, Efektif Satış: 137.3340
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0869, Döviz Satış: 4.1144, Efektif Alış: 4.0841, Efektif Satış: 4.1239
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9360, Döviz Satış: 10.9557, Efektif Alış: 10.8540, Efektif Satış: 11.0379
100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.8372, Döviz Satış: 28.0216, Efektif Alış: 27.7342, Efektif Satış: 28.1280
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.4602, Döviz Satış: 24.7803
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.4306, Döviz Satış: 9.5540
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.50617, Döviz Satış: 0.51279
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7207, Döviz Satış: 5.7956
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14393, Döviz Satış: 0.14581
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1946, Döviz Satış: 11.3411
1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02929, Döviz Satış: 0.02968
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.0046, Döviz Satış: 24.3187
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1103, Döviz Satış: 11.2557
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI — 1.5261 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI — 6.3673 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI — 0.7994 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI — 9.4130 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI — 147.07 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI — 1.3743 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI — 10.02 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI — 3.7526 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO — 1.1723 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ — 1.3529 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI — 3.2728 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI — 1.6683 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI — 4.3272 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI — 80.62 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI — 7.1334 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI — 283.53 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI — 3.6453 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI — 1393 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI — 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI — 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
SDR (Özel Çekme Hakkı)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 1.37132 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 56.3269 TÜRK LİRASI