TCMB Gösterge Döviz Kurları (saat 15.30)

TCMB, İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ve çapraz kurları açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır.

Döviz Kurları

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.0379, Döviz Satış: 41.1118, Efektif Alış: 41.0091, Efektif Satış: 41.1735

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.8272, Döviz Satış: 27.0021, Efektif Alış: 26.7037, Efektif Satış: 27.1641

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4351, Döviz Satış: 6.4667, Efektif Alış: 6.4306, Efektif Satış: 6.4816

1 EURO — Döviz Alış: 48.1101, Döviz Satış: 48.1967, Efektif Alış: 48.0764, Efektif Satış: 48.2690

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.4270, Döviz Satış: 55.7160, Efektif Alış: 55.3882, Efektif Satış: 55.7996

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 51.2198, Döviz Satış: 51.5486, Efektif Alış: 51.1430, Efektif Satış: 51.6260

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3411, Döviz Satış: 4.3861, Efektif Alış: 4.3381, Efektif Satış: 4.3962

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.8209, Döviz Satış: 29.9554, Efektif Alış: 29.7106, Efektif Satış: 30.0693

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.5568, Döviz Satış: 135.3044, Efektif Alış: 131.5535, Efektif Satış: 137.3340

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0869, Döviz Satış: 4.1144, Efektif Alış: 4.0841, Efektif Satış: 4.1239

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9360, Döviz Satış: 10.9557, Efektif Alış: 10.8540, Efektif Satış: 11.0379

100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.8372, Döviz Satış: 28.0216, Efektif Alış: 27.7342, Efektif Satış: 28.1280

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.4602, Döviz Satış: 24.7803

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.4306, Döviz Satış: 9.5540

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.50617, Döviz Satış: 0.51279

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7207, Döviz Satış: 5.7956

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14393, Döviz Satış: 0.14581

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1946, Döviz Satış: 11.3411

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02929, Döviz Satış: 0.02968

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.0046, Döviz Satış: 24.3187

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1103, Döviz Satış: 11.2557

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI — 1.5261 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI — 6.3673 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI — 0.7994 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI — 9.4130 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — 147.07 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI — 1.3743 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI — 10.02 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — 3.7526 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO — 1.1723 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ — 1.3529 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI — 3.2728 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI — 1.6683 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI — 4.3272 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI — 80.62 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI — 7.1334 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI — 283.53 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI — 3.6453 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI — 1393 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI — 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI — 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

SDR (Özel Çekme Hakkı)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 1.37132 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 56.3269 TÜRK LİRASI

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

