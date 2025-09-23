TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

TCMB İdare Merkezi - Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıdaki gibidir.
Döviz Kurları
BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI41.337541.411941.308541.47401
AVUSTRALYA DOLARI27.216127.393627.090927.55801
DANİMARKA KRONU6.52296.55496.51836.57001
EURO48.764448.852348.730348.92551
İNGİLİZ STERLİNİ55.760556.051255.721456.13531
İSVİÇRE FRANGI52.058852.393151.980752.47161
İSVEÇ KRONU4.41134.45694.40824.46721
KANADA DOLARI29.846129.980729.735630.09461
KUVEYT DİNARI134.9057136.6709132.8821138.72101
NORVEÇ KRONU4.16384.19184.16094.20141
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ11.021011.040810.938311.1236100
JAPON YENİ27.923428.108327.820028.21511
BULGAR LEVASI24.783025.10731
RUMEN LEYİ9.55069.67551
RUS RUBLESİ0.492490.498941
ÇİN YUANI5.77995.85551
PAKİSTAN RUPİSİ0.145020.146921
KATAR RİYALİ11.278211.42581
GÜNEY KORE WONU0.029490.029871
AZERBAYCAN YENİ MANATI24.179924.49631
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ11.191311.3378
Çapraz Kurlar
BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5153AVUSTRALYA DOLARI1ABD DOLARI6.3275DANİMARKA KRONU1ABD DOLARI0.7922İSVİÇRE FRANGI1ABD DOLARI9.3311İSVEÇ KRONU1ABD DOLARI147.68JAPON YENİ1ABD DOLARI1.3832KANADA DOLARI1ABD DOLARI9.9035NORVEÇ KRONU1ABD DOLARI3.7508SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1EURO1.1797ABD DOLARI1İNGİLİZ STERLİNİ1.3512ABD DOLARI1KUVEYT DİNARI3.2819ABD DOLARI1ABD DOLARI1.6586BULGAR LEVASI1ABD DOLARI4.3040RUMEN LEYİ1ABD DOLARI83.47RUS RUBLESİ1ABD DOLARI7.1119ÇİN YUANI1ABD DOLARI283.44PAKİSTAN RUPİSİ1ABD DOLARI3.6447KATAR RİYALİ1ABD DOLARI1394GÜNEY KORE WONU1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI1ABD DOLARI3.6730BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Ek Bilgiler
BİLGİ İÇİN
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.37401ABD DOLARI1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)56.8492TÜRK LİRASI