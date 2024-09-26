TCMB Güncel Döviz Kurları

TCMB Günlük Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 15.30 itibarıyla belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.0982 34.1596 34.0743 34.2108 1 AVUSTRALYA DOLARI 23.3692 23.5216 23.2617 23.6627 1 DANİMARKA KRONU 5.0891 5.1141 5.0855 5.1259 1 EURO 38.0092 38.0777 37.9826 38.1348 1 İNGİLİZ STERLİNİ 45.4742 45.7113 45.4424 45.7799 1 İSVİÇRE FRANGI 40.0825 40.3398 40.0224 40.4003 1 İSVEÇ KRONU 3.3448 3.3795 3.3425 3.3873 1 KANADA DOLARI 25.2815 25.3955 25.1880 25.4920 1 KUVEYT DİNARI 111.1080 112.5620 109.4415 114.2504 1 NORVEÇ KRONU 3.2156 3.2373 3.2134 3.2447

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.4557 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.6898 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.8487 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 10.15 İSVEÇ KRONU

Not: Kurlar sürekli değişiklik göstermekte olup, yukarıda belirtilen kurlar güncel tarih ve saat için geçerlidir.