TCMB Güncel Döviz Kurları

TCMB Günlük Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 15.30 itibarıyla belirlediği gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.0982
|34.1596
|34.0743
|34.2108
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|23.3692
|23.5216
|23.2617
|23.6627
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.0891
|5.1141
|5.0855
|5.1259
|1
|EURO
|38.0092
|38.0777
|37.9826
|38.1348
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|45.4742
|45.7113
|45.4424
|45.7799
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|40.0825
|40.3398
|40.0224
|40.4003
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.3448
|3.3795
|3.3425
|3.3873
|1
|KANADA DOLARI
|25.2815
|25.3955
|25.1880
|25.4920
|1
|KUVEYT DİNARI
|111.1080
|112.5620
|109.4415
|114.2504
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.2156
|3.2373
|3.2134
|3.2447
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.4557
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|6.6898
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.8487
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|10.15
|İSVEÇ KRONU
Not: Kurlar sürekli değişiklik göstermekte olup, yukarıda belirtilen kurlar güncel tarih ve saat için geçerlidir.