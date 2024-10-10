TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını belirleme sürecini her gün düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Aşağıda, TCMB İdare Merkezi tarafından 15.30'da yayımlanan güncel döviz kurları yer almaktadır.
Döviz Kurları Tablosu
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD Doları
|34.1522
|34.2137
|34.1283
|34.2651
|1
|Avustralya Doları
|22.9119
|23.0613
|22.8065
|23.1997
|1
|Danimarka Kronu
|4.9993
|5.0239
|4.9958
|5.0354
|1
|Euro
|37.3463
|37.4136
|37.3202
|37.4697
|1
|İngiliz Sterlini
|44.5905
|44.8230
|44.5593
|44.8903
|1
|İsviçre Frangı
|39.6397
|39.8942
|39.5802
|39.9540
|1
|İsveç Kronu
|3.2722
|3.3060
|3.2699
|3.3137
|1
|Kanada Doları
|24.8327
|24.9447
|24.7408
|25.0395
|1
|Kuveyt Dinarı
|110.7953
|112.2451
|109.1334
|113.9287
Çapraz Kurlar
Aynı zamanda, TCMB tarafından belirlenen çapraz döviz kurları da aşağıda listelenmiştir:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD Doları
|1.4870
|Avustralya Doları
|1
|ABD Doları
|6.8208
|Danimarka Kronu
|1
|ABD Doları
|0.8596
|İsviçre Frangı
|1
|ABD Doları
|10.39
|İsveç Kronu
|1
|ABD Doları
|148.98
|Japon Yeni
Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCMB resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.