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TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 15.30'da belirlediği güncel döviz kurları hakkında detaylı bilgi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 15:46
TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını belirleme sürecini her gün düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Aşağıda, TCMB İdare Merkezi tarafından 15.30'da yayımlanan güncel döviz kurları yer almaktadır.

Döviz Kurları Tablosu

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD Doları 34.1522 34.2137 34.1283 34.2651
1 Avustralya Doları 22.9119 23.0613 22.8065 23.1997
1 Danimarka Kronu 4.9993 5.0239 4.9958 5.0354
1 Euro 37.3463 37.4136 37.3202 37.4697
1 İngiliz Sterlini 44.5905 44.8230 44.5593 44.8903
1 İsviçre Frangı 39.6397 39.8942 39.5802 39.9540
1 İsveç Kronu 3.2722 3.3060 3.2699 3.3137
1 Kanada Doları 24.8327 24.9447 24.7408 25.0395
1 Kuveyt Dinarı 110.7953 112.2451 109.1334 113.9287

Çapraz Kurlar

Aynı zamanda, TCMB tarafından belirlenen çapraz döviz kurları da aşağıda listelenmiştir:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD Doları 1.4870 Avustralya Doları
1 ABD Doları 6.8208 Danimarka Kronu
1 ABD Doları 0.8596 İsviçre Frangı
1 ABD Doları 10.39 İsveç Kronu
1 ABD Doları 148.98 Japon Yeni

Detaylı bilgi ve güncellemeler için TCMB resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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