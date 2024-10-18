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TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:06
TCMB Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da güncellenen döviz kurlarını açıkladı. Aşağıda yer alan tabloda döviz cinsine göre alış ve satış fiyatları bulunmaktadır.

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 34.1786 34.2400 34.1546 34.2915
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.8884 23.0377 22.7831 23.1759
1 DANİMARKA KRONU 4.9618 4.9861 4.9583 4.9976
1 EURO 37.0621 37.1289 37.0362 37.1846
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.5163 44.7484 44.4852 44.8155

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.4898 AVUSTRALYA DOLARI
1 DANİMARKA KRONU 6.8777 ABD DOLARI
1 İSVİÇRE FRANGI 0.8662 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3047 ABD DOLARI

Not: Kurlar, güncel piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Herhangi bir işlem yapmadan önce güncel verilere başvurulması önerilir.

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