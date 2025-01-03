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TCMB, İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB, 20 ve 580 milyar liralık TL depo alım ihaleleriyle piyasalara yön vermeyi sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:13
TCMB, İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

TCMB'den TL Depo Alım İhalesi Hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 580 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. 10 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 820 milyon lira olarak belirlendi.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 47,5 olarak ilan edildi.

6 Ocak Vadeli İhalede Önemli Veriler

Bankanın düzenlediği bir diğer ihale olan 6 Ocak vadeli 580 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif tutarı ile gerçekleşme tutarı 491 milyar 629 milyon lira oldu. Bu ihalede, minimum faiz oranı yüzde 47,47, maksimum faiz oranı yüzde 47,5 ve ortalama faiz oranı yüzde 47,49 olarak gerçekleşti.

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