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TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin 360 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesine 257 milyar 340 milyon liralık teklif geldi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 14:42
TCMB İkinci TL Depo Alım İhalesinde Rekor Teklif

TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 360 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesini gerçekleştirdi. İhalede toplam 257 milyar 340 milyon lira tutarında teklif alındı.

Faiz Oranları

İhalenin faiz oranları ise dikkat çekti. Minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50 olarak belirlenirken, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bu gelişme, Türk ekonomisi üzerinde önemli etkilere sahip olabilir ve piyasalarda yakından takip edilmektedir.

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