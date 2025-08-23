DOLAR
TCMB: Kur Korumalı Mevduat (KKM) Yenileme ve Açılışları Sonlandırıldı

TCMB, gerçek kişiler için KKM hesaplarında 23 Ağustos'tan itibaren yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hariç) durdurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 00:18
TCMB: Kur Korumalı Mevduat (KKM) Yenileme ve Açılışları Sonlandırıldı

Kur Korumalı Mevduat’ta yenileme ve açılış işlemleri durdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünden itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

Uygulamada hangi değişiklikler var?

Açıklamada, 23 Ağustos’tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağı aktarıldı. Tüzel kişiler için bu adım daha önce şubat ayında atılmıştı.

KKM'nin büyüklüğü ve süreç

KKM’nin toplam bakiyesi 2023 Ağustos'ta 140 milyar doların üzerine çıkarak zirve yapmıştı. KKM hesaplarının toplam büyüklüğü yılbaşında 32,5 milyar dolar seviyesindeyken, bugün itibarıyla 11 milyar dolar seviyesine geriledi.

Gelecek adımlar ve politika

Merkez Bankası, tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağını duyurdu. Ayrıca TCMB, 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı.

Bu adımın, makroihtiyati çerçevede önemli bir sadeleşme ile para politikasında daha öngörülebilir bir çerçeveye geçiş anlamına geldiği kaydedildi.

