TCMB'nin Alım-Satım Dışı Döviz Kurları — Bilgi Amaçlı Liste

TCMB'nin alım-satım konusu olmayan dövizlerin TL karşılıklarını içeren bilgi amaçlı kur tablosu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:39
TCMB'nin Alım-Satım Dışı Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır.

Kur Listesi (TL Karşılığı)

ARS — ARSARJANTİN PESOSU 0.03028

ALL — ARNAVUTLUK LEKİ 0.50209

BHD — BAHREYN DİNARI 109.8274

BDT — BANGLADEŞ TAKASI 0.34026

BAM — BOSNA HERSEK MARKI 24.8149

BWP — BOTSVANA PULASI 3.1285

BRL — BREZİLYA REALİ 7.8391

DZD — CEZAYİR DİNARI 0.31994

CZK — ÇEK KORUNASI 2.0023

IDR — ENDONEZYA RUPİSİ 0.00248

MAD — FAS DİRHEMİ 4.5673

PHP — FİLİPİN PESOSU 0.72058

ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3924

GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2860

INR — HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46667

HKD — HONG KONG DOLARI 5.3246

IQD — IRAK DİNARI 0.03161

ISK — İZLANDA KRONU 0.34167

KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07639

KES — KENYA ŞİLİNİ 0.32051

COP — KOLOMBİYA PESOSU 0.01074

LYD — LİBYA DİNARI 7.6715

HUF — MACAR FORİNTİ 0.12435

MKD — MAKEDONYA DİNARI 0.78981

MYR — MALEZYA RİNGGİTİ 9.8361

MXN — MEKSİKA PESOSU 2.2482

EGP — MISIR LİRASI 0.86033

MDL — MOLDOVA LEYİ 2.4834

NAD — NAMİBYA DOLARI 2.3924

NGN — NİJERYA NAİRASI 0.02775

UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00339

PEN — PERU YENİ SOLU 11.8327

PLN — POLONYA ZLOTİSİ 11.4030

RSD — SIRP DİNARI 0.41524

SGD — SİNGAPUR DOLARI 32.1680

SDG — SUDAN POUNDU 0.06900

SYP — SURİYE LİRASI 0.00318

SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3924

THB — TAYLAND BAHTI 1.2926

TND — TUNUS DİNARI 14.2513

TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI 11.8331

UAH — UKRAYNA HRYVNASI 0.99924

OMR — UMMAN RİYALİ 107.5525

JOD — ÜRDÜN DİNARI 58.4060

VND — VİETNAM DONGU 0.00157

ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.3600

TWD — YENİ TAYVAN DOLARI 1.3666

NZD — YENİ ZELANDA DOLARI 24.1564

