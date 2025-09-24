TCMB'nin Alım-Satım Dışı Döviz Kurları — Bilgi Amaçlı Liste

TCMB'nin Alım-Satım Dışı Döviz Kuru Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu aşağıda yer almaktadır.
Kur Listesi (TL Karşılığı)
ARS — ARSARJANTİN PESOSU 0.03028
ALL — ARNAVUTLUK LEKİ 0.50209
BHD — BAHREYN DİNARI 109.8274
BDT — BANGLADEŞ TAKASI 0.34026
BAM — BOSNA HERSEK MARKI 24.8149
BWP — BOTSVANA PULASI 3.1285
BRL — BREZİLYA REALİ 7.8391
DZD — CEZAYİR DİNARI 0.31994
CZK — ÇEK KORUNASI 2.0023
IDR — ENDONEZYA RUPİSİ 0.00248
MAD — FAS DİRHEMİ 4.5673
PHP — FİLİPİN PESOSU 0.72058
ZAR — GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3924
GEL — GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2860
INR — HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46667
HKD — HONG KONG DOLARI 5.3246
IQD — IRAK DİNARI 0.03161
ISK — İZLANDA KRONU 0.34167
KZT — KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07639
KES — KENYA ŞİLİNİ 0.32051
COP — KOLOMBİYA PESOSU 0.01074
LYD — LİBYA DİNARI 7.6715
HUF — MACAR FORİNTİ 0.12435
MKD — MAKEDONYA DİNARI 0.78981
MYR — MALEZYA RİNGGİTİ 9.8361
MXN — MEKSİKA PESOSU 2.2482
EGP — MISIR LİRASI 0.86033
MDL — MOLDOVA LEYİ 2.4834
NAD — NAMİBYA DOLARI 2.3924
NGN — NİJERYA NAİRASI 0.02775
UZS — ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00339
PEN — PERU YENİ SOLU 11.8327
PLN — POLONYA ZLOTİSİ 11.4030
RSD — SIRP DİNARI 0.41524
SGD — SİNGAPUR DOLARI 32.1680
SDG — SUDAN POUNDU 0.06900
SYP — SURİYE LİRASI 0.00318
SZL — SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3924
THB — TAYLAND BAHTI 1.2926
TND — TUNUS DİNARI 14.2513
TMT — TÜRKMENİSTAN MANATI 11.8331
UAH — UKRAYNA HRYVNASI 0.99924
OMR — UMMAN RİYALİ 107.5525
JOD — ÜRDÜN DİNARI 58.4060
VND — VİETNAM DONGU 0.00157
ILS — YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.3600
TWD — YENİ TAYVAN DOLARI 1.3666
NZD — YENİ ZELANDA DOLARI 24.1564