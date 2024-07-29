Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, döviz kurlarına dair bilgi amaçlı tabloyu güncelledi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:38
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmadığı için yalnızca bilgi amaçlı sunulan döviz kurları tablosunu güncelledi. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası karşılığına dair veriler yer almaktadır:

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03550
ALLArnavutluk Lekî0.35578
BHDBahrayn Dinarı87.4920
BDTBangladeş Takası0.28069
BAMBosna Hersek Markı18.1952
BWPBotsvana Pulası2.4241
BRLBrezilya Reali5.8192
DZDCezayir Dinarı0.24482
CZKÇek Korunası1.4063
IDREndonezya Rupisi0.00203
MADFas Dirhemi3.3300
PHPFilipin Pesosu0.56336
ZARGüney Afrika Randı1.7931
GELGürcistan Lari12.1252
INRHindistan Rupisi0.39388
HKDHong Kong Doları4.2222
IQDIrak Dinarı0.02518
ISKİzlanda Kronu0.23801
KZTKazakistan Tenge0.06943
COPKolombiya Pesosu0.00820
LYDLibya Dinarı6.8257
HUFMacar Forinti0.09088
MKDMakedonya Dinarı0.58085
MYRMalezya Ringgiti7.1094
MXNMeksika Pesosu1.7858
EGPMısır Lirası0.68254
MDLMoldova Leyi1.8602
NADNamibya Doları1.7932
NGNNijerya Nairası0.02036
UZSÖzbekistan Somu0.00262
PENPeru Yeni Solu8.8282
PLNPolonya Zlotisi8.3190
RSDSırp Dinarı0.30474
SGDSingapur Doları24.5345
SDGSudan Lirası0.05492
SYPSuriye Lirası0.00254
SZLSvaiziland Lilangeni1.7930
THBTayland Bahtı0.91702
TNDTunus Dinarı10.6047
TMTTürkmenistan Manatı9.4236
UAHUkrayna Hryvnası0.80381
OMRUmman Riyali85.6604
JODÜrdün Dinarı46.5531
VNDVietnam Dongu0.00130
ILSİsrail Şekeli8.8410
TWDYeni Tayvan Doları1.0037
NZDYeni Zelanda Doları19.3695

Bu değerler, döviz kurlarının günlük seyrine göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcıların şeffaf bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla TCMB tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Fiyatı ve özellikleriyle elektrikli araç piyasasının içinden geçecek olan yeni Tesla modeli ilk kez görüntülendi

1 Ağustos'ta A101'den şaşırtan fırsatlar 5199 TL'ye bisiklet 4999 TL'ye televizyon!

Tablet deterjanda tarihi indirim! 89 TL’yi duyan o markete koşacak

Cayır cayır yanan Türkiye'ye uzmandan kötü haber canlı yayında geldi

Orman Genel Müdürlüğü'nden KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı geldi! Başvuru sayfası açıldı

İstanbul Üniversitesi'nde akademik kariyer şansı başvurular için son günler!

KPSS 60 puan yeterli! 51 şehirde yüksek maaş ile işçi alım ilanı TEİAŞ'dan az önce geldi