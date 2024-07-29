TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmadığı için yalnızca bilgi amaçlı sunulan döviz kurları tablosunu güncelledi. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası karşılığına dair veriler yer almaktadır:

Döviz Kurları Tablosu

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03550 ALL Arnavutluk Lekî 0.35578 BHD Bahrayn Dinarı 87.4920 BDT Bangladeş Takası 0.28069 BAM Bosna Hersek Markı 18.1952 BWP Botsvana Pulası 2.4241 BRL Brezilya Reali 5.8192 DZD Cezayir Dinarı 0.24482 CZK Çek Korunası 1.4063 IDR Endonezya Rupisi 0.00203 MAD Fas Dirhemi 3.3300 PHP Filipin Pesosu 0.56336 ZAR Güney Afrika Randı 1.7931 GEL Gürcistan Lari 12.1252 INR Hindistan Rupisi 0.39388 HKD Hong Kong Doları 4.2222 IQD Irak Dinarı 0.02518 ISK İzlanda Kronu 0.23801 KZT Kazakistan Tenge 0.06943 COP Kolombiya Pesosu 0.00820 LYD Libya Dinarı 6.8257 HUF Macar Forinti 0.09088 MKD Makedonya Dinarı 0.58085 MYR Malezya Ringgiti 7.1094 MXN Meksika Pesosu 1.7858 EGP Mısır Lirası 0.68254 MDL Moldova Leyi 1.8602 NAD Namibya Doları 1.7932 NGN Nijerya Nairası 0.02036 UZS Özbekistan Somu 0.00262 PEN Peru Yeni Solu 8.8282 PLN Polonya Zlotisi 8.3190 RSD Sırp Dinarı 0.30474 SGD Singapur Doları 24.5345 SDG Sudan Lirası 0.05492 SYP Suriye Lirası 0.00254 SZL Svaiziland Lilangeni 1.7930 THB Tayland Bahtı 0.91702 TND Tunus Dinarı 10.6047 TMT Türkmenistan Manatı 9.4236 UAH Ukrayna Hryvnası 0.80381 OMR Umman Riyali 85.6604 JOD Ürdün Dinarı 46.5531 VND Vietnam Dongu 0.00130 ILS İsrail Şekeli 8.8410 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0037 NZD Yeni Zelanda Doları 19.3695

Bu değerler, döviz kurlarının günlük seyrine göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcıların şeffaf bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla TCMB tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.