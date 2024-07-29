TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmadığı için yalnızca bilgi amaçlı sunulan döviz kurları tablosunu güncelledi. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası karşılığına dair veriler yer almaktadır:
Döviz Kurları Tablosu
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03550
|ALL
|Arnavutluk Lekî
|0.35578
|BHD
|Bahrayn Dinarı
|87.4920
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28069
|BAM
|Bosna Hersek Markı
|18.1952
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.4241
|BRL
|Brezilya Reali
|5.8192
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.24482
|CZK
|Çek Korunası
|1.4063
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00203
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.3300
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.56336
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.7931
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.1252
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.39388
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.2222
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02518
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.23801
|KZT
|Kazakistan Tenge
|0.06943
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00820
|LYD
|Libya Dinarı
|6.8257
|HUF
|Macar Forinti
|0.09088
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.58085
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.1094
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7858
|EGP
|Mısır Lirası
|0.68254
|MDL
|Moldova Leyi
|1.8602
|NAD
|Namibya Doları
|1.7932
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02036
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00262
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.8282
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.3190
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.30474
|SGD
|Singapur Doları
|24.5345
|SDG
|Sudan Lirası
|0.05492
|SYP
|Suriye Lirası
|0.00254
|SZL
|Svaiziland Lilangeni
|1.7930
|THB
|Tayland Bahtı
|0.91702
|TND
|Tunus Dinarı
|10.6047
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.4236
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.80381
|OMR
|Umman Riyali
|85.6604
|JOD
|Ürdün Dinarı
|46.5531
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00130
|ILS
|İsrail Şekeli
|8.8410
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0037
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|19.3695
Bu değerler, döviz kurlarının günlük seyrine göre değişiklik gösterebilir. Kullanıcıların şeffaf bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla TCMB tarafından düzenli olarak güncellenmektedir.