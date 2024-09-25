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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın güncel döviz kurları tablosu detayları burada.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:41
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB’nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. İşte o tablo:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03535
ALL Arnavutluk Lek’i 0.38632
BHD Bahreyn Dinarı 90.5222
BDT Bangladeş Takası 0.28552
BAM Bosna-Hersek Markı 19.4833
BWP Botsvana Pulası 2.6102
BRL Brezilya Real’i 6.2528
DZD Cezayir Dinarı 0.25815
CZK Çek Korunası 1.5206
IDR Endonezya Rupisi 0.00226
MAD Fas Dirhemi 3.5366
PHP Filipin Pesosu 0.61049
ZAR Güney Afrika Randı 1.9871
GEL Gürcistan Laris’i 12.5211
INR Hindistan Rupisi 0.40812
HKD Hong Kong Doları 4.3824
IQD Irak Dinarı 0.02605
ISK İzlanda Kronu 0.25380
KZT Kazakistan Tengesi 0.07141
KES Kenya Şilini 0.26450
COP Kolombiya Pesosu 0.00822
LYD Libya Dinarı 7.1831
HUF Macar Forinti 0.09670
MKD Makedonya Dinarı 0.62076
MYR Malezya Ringgiti 8.2595
MXN Meksika Pesosu 1.7559
EGP Mısır Lirası 0.70314
MDL Moldova Leyi 1.9604
NAD Namibya Doları 1.9873
NGN Nijerya Nairası 0.02082
UZS Özbekistan Somu 0.00267
PEN Peru Yeni Solu 9.0655
PLN Polonya Zlotisi 8.9581
RSD Sırp Dinarı 0.32627
SGD Singapur Doları 26.5598
SDG Sudan Poundu 0.05683
SYR Suriye Lirası 0.00262
SZL Svaziland Lilangeni 1.9876
THB Tayland Bahtı 1.0439
TND Tunus Dinarı 11.2980
TMT Türkmenistan Manatı 9.7494
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82746
OMR Umman Riyali 88.6225
JOD Ürdün Dinarı 48.1616
VND Vietnam Dongu 0.00139
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0839
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0698
NZD Yeni Zelanda Doları 21.5520

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