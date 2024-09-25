TCMB’nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında bilgi amaçlı bir kur tablosu yayınladı. İşte o tablo:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03535
|ALL
|Arnavutluk Lek’i
|0.38632
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|90.5222
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28552
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.4833
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.6102
|BRL
|Brezilya Real’i
|6.2528
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.25815
|CZK
|Çek Korunası
|1.5206
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00226
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.5366
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.61049
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9871
|GEL
|Gürcistan Laris’i
|12.5211
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40812
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.3824
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02605
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.25380
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07141
|KES
|Kenya Şilini
|0.26450
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00822
|LYD
|Libya Dinarı
|7.1831
|HUF
|Macar Forinti
|0.09670
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.62076
|MYR
|Malezya Ringgiti
|8.2595
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7559
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70314
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9604
|NAD
|Namibya Doları
|1.9873
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02082
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00267
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.0655
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.9581
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32627
|SGD
|Singapur Doları
|26.5598
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05683
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00262
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.9876
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0439
|TND
|Tunus Dinarı
|11.2980
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.7494
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.82746
|OMR
|Umman Riyali
|88.6225
|JOD
|Ürdün Dinarı
|48.1616
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00139
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.0839
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0698
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|21.5520