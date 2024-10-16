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TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kur bilgileri açıklandı, farklı dövizlerin TL karşılıkları.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:55
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere dair bilgiler paylaştı. Aşağıda çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları yer alıyor.

Döviz Kodu ve Cinsi

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03491
ALL Arnavutluk Leki 0.37723
BHD Bahreyn Dinarı 90.6980
BDT Bangladeş Takası 0.28614
BAM Bosna-Hersek Markı 19.0009
BWP Botsvana Pulası 2.5680
BRL Brezilya Reali 6.0498
DZD Cezayir Dinarı 0.25621
CZK Çek Korunası 1.4726
IDR Endonezya Rupisi 0.00220
MAD Fas Dirhemi 3.4714
PHP Filipin Pesosu 0.59195
ZAR Güney Afrika Randı 1.9476
GEL Gürcistan Lari 12.5713
INR Hindistan Rupisi 0.40698
HKD Hong Kong Doları 4.4004
IQD Irak Dinarı 0.02610
ISK İzlanda Kronu 0.24918
KZT Kazakistan Tengesi 0.07006
KES Kenya Şilini 0.26507
COP Kolombiya Pesosu 0.00805
LYD Libya Dinarı 7.1178
HUF Macar Forinti 0.09286
MKD Makedonya Dinarı 0.60526
MYR Malezya Ringgiti 7.9614
MXN Meksika Pesosu 1.7324
EGP Mısır Lirası 0.70367
MDL Moldova Leyi 1.9308
NAD Namibya Doları 1.9476
NGN Nijerya Nairası 0.02091
UZS Özbekistan Somu 0.00267
PEN Peru Yeni Solu 9.0664
PLN Polonya Zlotisi 8.6642
RSD Sırp Dinarı 0.31832
SGD Singapur Doları 26.1233
SDG Sudan Poundu 0.05694
SYR Suriye Lirası 0.00263
SZL Svaziland Lilangeni 1.9476
THB Tayland Bahtı 1.0315
TND Tunus Dinarı 11.0804
TMT Türkmenistan Manatı 9.7706
UAH Ukrayna Hryvnası 0.82908
OMR Umman Riyali 88.8215
JOD Ürdün Dinarı 48.2286
VND Vietnam Dongu 0.00137
ILS Yeni İsrail Şekeli 9.0818
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0626
NZD Yeni Zelanda Doları 20.7814

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